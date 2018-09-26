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Xiaomi начала продажи "умного" кнопочного телефона за 54 доллара

27.09.2018 09:49 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi выпустила кнопочный телефон AI Feature Phone, на производство которого ранее собирала деньги через краудфандинговую платформу. Об этом пишет ресурс Gizchina.


Во время сбора средств на создание телефона проект поддержали более 60 тысяч человек, объем продаж через краудфандинг достиг 2,6 миллионов долларов. Сегодня телефон вышел в свободную продажу в Китае в сером, белом, красном и желтом цветах за 54 доллара.


Передняя часть AI Feature Phone состоит из двух блоков — IPS-экрана на 2,8 дюйма (240×320 точек) и физической клавиатуры. Представители Xiaomi заявляют, что телефон поддерживает функции искусственного интеллекта и может управляться голосовыми командами, рассказывать владельцу о погоде или, например, активировать радио. В наличии встроенный переводчик, позволяющий переводить с китайского на 17 языков.


Кроме того, AI Feature Phone с помощью ИК-передатчика может управлять бытовой техникой, поддерживает сети 4G, Wi-Fi и облачное резервное копирование. В Китае за телефон просят около 54 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные кнопочные телефоны:

 
 
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По заверению производителя, аппарат поддерживает искусственный интеллект.
 
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