В Оршанском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Mercedes: пострадали три человека

Три человека получили травмы в лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки в Оршанском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла 25 сентября, около 20.30, на 179-м километре трассы М8 Витебск — Гомель — граница Украины. По предварительной информации, 43-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Могилева в направлении Витебска. Совершая объезд гужевой повозки, он выехал на встречную полосу, где врезался в Audi, которым управлял 24-летний мужчина.

В результате ДТП три пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.