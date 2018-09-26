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В Оршанском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Mercedes: пострадали три человека

27.09.2018 09:37 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы в лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки в Оршанском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла 25 сентября, около 20.30, на 179-м километре трассы М8 Витебск — Гомель — граница Украины. По предварительной информации, 43-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Могилева в направлении Витебска. Совершая объезд гужевой повозки, он выехал на встречную полосу, где врезался в Audi, которым управлял 24-летний мужчина.

В результате ДТП три пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Микроавтобус, объезжая гужевую повозку, выехал на полосу встречного движения.
 
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