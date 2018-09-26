Украинка пыталась дать взятку в $20 гомельским таможенникам

В пункте пропуска «Новая Гута» жительница Украины за взятку хотела спасти мужа от составления протокола об административной ответственности.

Инцидент произошел днем 20 сентября. Семейная пара пересекала границу Беларуси и Украины. Супруг женщины не заявил таможенникам о том, что имеет товарно-материальные ценности, которые подлежат декларированию. Сотрудниками таможни в отношении мужчины был составлен протокол по ч.1 ст.14.5 КоАП, пишет БЕЛТА .

Для благополучного решения вопроса в пользу супруга женщина предложила сотрудникам таможни взятку в $20.

К месту происшествия вызвали милицию. Оперативники ОБЭП Гомельского РОВД задержали гражданку Украины. Гомельским РОСК возбуждено дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.

