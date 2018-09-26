﻿ Украинка пыталась дать взятку в $20 гомельским таможенникам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинка пыталась дать взятку в $20 гомельским таможенникам

27.09.2018 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Украинка пыталась дать взятку в гомельским таможенникам
Фото из открытых источников

В пункте пропуска «Новая Гута» жительница Украины за взятку хотела спасти мужа от составления протокола об административной ответственности.

Инцидент произошел днем 20 сентября. Семейная пара пересекала границу Беларуси и Украины. Супруг женщины не заявил таможенникам о том, что имеет товарно-материальные ценности, которые подлежат декларированию. Сотрудниками таможни в отношении мужчины был составлен протокол по ч.1 ст.14.5 КоАП, пишет БЕЛТА.

Для благополучного решения вопроса в пользу супруга женщина предложила сотрудникам таможни взятку в $20.

К месту происшествия вызвали милицию. Оперативники ОБЭП Гомельского РОВД задержали гражданку Украины. Гомельским РОСК возбуждено дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.
 

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруг женщины не заявил таможенникам о том, что имеет товарно-материальные ценности, которые подлежат декларированию.
 
Новости дня
Новости разные
 
"На втором месяце беременности упала вместе с конем". Чемпионка Анна Карасева о цене успеха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика