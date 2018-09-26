"На втором месяце беременности упала вместе с конем". Чемпионка Анна Карасева о цене успеха

LADY запускает серию интервью необычного формата. Задавать вопросы в них будет психолог, а отвечать на них — женщины, которые добились успеха в самых разных сферах жизни. Мы хотим понять, какова она — цена успеха. И что за ним стоит. Если вас интересуют те же вопросы и вы мечтаете их задать кому-то из успешных белорусок, напишите нам по адресу lina@tutby.com — возможно, ваше предложение определит новую героиню интервью.

— Теперь, чтобы называться успешным, совсем не обязательно работать до седьмого пота, заслуживать авторитет годами или иметь уникальные знания и способности. Достаточно быть хоть сколько-нибудь заметным в соцсетях или управлять подаренным папой бизнесом.

Но тем ценнее опыт тех, кто пошел по иному пути. Кто добился не только высоких, но и бесспорных результатов.

Из чего состоит успех? Предопределен ли он набором генов или воспитывается родителями? Можно ли вырастить в себе успешного человека, повторяя шаг за шагом стратегию того, кто уже добился высот? Помогают ли современные практики открыть в себе или в своих детях те грани, которые приведут к результату чемпионов?

Все эти вопросы я задала Анне Карасевой — чемпионке по конному спорту.

Справка: Анна Карасева — многократная чемпионка Беларуси, победительница кубка мира, наездница, несколько недель назад завоевавшая для Беларуси четыре золотые медали на турнире уровня сложности 4* в России и… мама двух прехорошеньких девочек Саши и Даши.





В Анне есть уверенность, спокойствие и грация спортсмена, который занимается красивым видом спорта. Открытый, чистый взгляд, улыбка и неизменно прямая спина. Только потом я узнала, что она в корсете и что спина часто болит, а за время, проведенное в спорте, были и серьезные травмы, и слезы, и минуты раскаяния…

— Все началось с огромной любви, — вспоминает Анна. — Мне было около 7 лет, когда я полюбила (и, как оказалось, навсегда) лошадей. Целых три года ждала, когда у меня будет подходящий возраст, чтобы поступить в конную школу. В 10 лет моя жизнь изменилась…

До сих пор помню, как я рано утром ехала в транспорте и кто-то с сочувствием спросил, куда же я, девочка, направляюсь так рано? Я сказала: «Спортом заниматься. А вы?». А мои попутчики мне ответили, что они едут на завод. И я, счастливая, вся в ожидании встречи с лошадьми, смотрела на них, угрюмых, грустных, и думала, что мне их очень жаль: они должны были ехать туда, куда не хотят…

Я же готова была нестись в конюшню в пургу, в снегопады. Что угодно преодолела бы, только бы приехать сюда и часами гулять с лошадьми, сидеть в денниках, витаминчики делать, смеси для копыт мешать. Я готова была просто тут жить. Если бы не было еще школы, из которой меня все время выгоняли…

— Плохие воспоминания о школе?

— До пятого класса я была отличницей. А потом появилась Ратомка, стала много пропускать… Мне стало там неинтересно…

— Родители заставляли учиться? Говорили: «Не выучишь математику, не пойдешь в конюшню»?

— Нет! Никогда такого не было! Они даже не проверяли домашнюю работу. Единственное, о чем жалею, что мама не заставила меня выучить английский. Теперь он мне очень нужен: во время международных соревнований это главное средство общения. При моем режиме сложно выделить время на занятия языком, но этой зимой я сделаю это все равно. И детей, кстати, на английский записала — это без обсуждений даже.



Фото из личного архива Анны Карасевой / Уже в 10 лет Анна сама ездила на тренировки в Ратомку

— Конный спорт — травмоопасный. Как родители отнеслись к вашему решению поступать в Ратомку?

— Мой папа был профессиональным спортсменом, мастером спорта по спортивной ходьбе. Он очень меня поддержал. Он вообще меня обожал и вряд ли стал бы запрещать то, что я люблю. И мама не сопротивлялась. Она неделю меня повозила на электричке, потом проводила до станции пару раз, а дальше я уже сама…

— В 10 лет?

— Я очень самостоятельной всегда была. С самого детства на все лето оставалась в деревне без родителей. Там первый раз на лошадь и села, правда, без седла…

Одно из моих самых сильных детских впечатлений — фильм «Приключения черного красавчика». Я смотрела, как девочка скачет галопом на красивой черной лошади по бескрайним полям, грива развивается… Это было так красиво! Я смотрела фильм и хотела так же… Когда я только попала в конюшню, то и не предполагала, что будут все эти соревнования, сборы, полеты в Америку!..





— Когда впервые поняли, что это серьезно?

— После первых соревнований и поняла. Я тогда сама себе сказала: «Да, Аня, Олимпийские игры должны быть в твоей судьбе!»… И я для этого многое делаю. У меня к этому моменту уже есть две прекрасные лошади уровня Гран-при, Арлекино и Зодиак, которые по своему возрасту и уровню подготовки готовы принять участие в Олимпийских играх. Подготовка лошадей такого уровня требует много усилий. Каждый день я с раннего утра уже здесь. А ухожу в 9−10 вечера…

— А зачем вам на Олимпийские игры?

— Это моя мечта! Хочу, и всё! (Улыбается.)

Хочу, чтобы на Олимпиаде был и наш, белорусский, флаг. Я очень люблю свою страну. Мне ведь много раз на самых высоких уровнях предлагали сменить гражданство и выступать, например, за Россию. Там возможностей, конечно, больше. Тем не менее я остаюсь здесь.





— А было такое, что говорили себе «больше не хочу» или «устала»?

— Нет. Я об этом никому не говорю, но даже с температурой тренируюсь. У меня со спиной и с коленями бывают большие проблемы. Но тогда через боль садишься на лошадь, таблетки пьешь. Ездишь в специальном поясе, который снимаешь только на ночь… А еще и падаешь, бывает. Помню, на втором месяце беременности меня конь прихватил, не смогла его остановить. И мы вместе с ним упали в повороте…

И ничего страшного. Села и поехала дальше. Я до четырех месяцев ездила верхом. И через месяц после родов вновь села в седло. А еще через два месяца поехала выступать в Украину и выиграла там турнир. Я обожаю конный спорт, очень люблю лошадей. И не представляю свою жизнь другой…

— Модное нынче явление прокрастинации вам явно незнакомо…

— Я даже слова такого не знаю… А что это?

— Постоянное откладывание важных дел…

— Ну нет, в спорте такое невозможно. Если нужно вывести лошадь и час с ней шагать, значит, я буду шагать ровно час.

Возможно, я слишком требовательна к себе. К лошади — нет. К лошади так нельзя. Это тот же ребенок, которого нужно сначала научить самому простому, потом потихоньку усложнять. А себя да, я могу и заставить…

— В моем понимании чемпионские титулы — это всегда нехватка времени, ежедневная загрузка, выматывающая работа с утра и до ночи…

— Так и есть…

— А тут еще семья, двое детей. Собака…

— И еще 24 лошади! И каждую нужно осмотреть, оценить ее состояние здоровья и поцеловать в нос перед уходом.

Да, до некоторого времени у нас лошадь считалась рабочим инструментом спортсмена. Я не понимаю, как так можно, ведь это же живое существо, а не тренажер! Ему нужно то же, что и нам: любовь, ласка, общение. Лошади очень ранимые. Я даже им делаю разные тренировки, чтобы не было однообразия… Да и успех на соревнованиях — это всегда 50/50 работы всадника и коня. Я очень рада, что сейчас конный спорт становится более гуманным, и лошадь теперь — это равноправный партнер, спортсмен.





— Как при таком режиме вы успеваете с девочками? Как у вас хватает сил на то, чтобы знать их проблемы и желания?

— Мне очень помогает мама. Я считаю бесценным подарком, что она пошла в декретный вместо меня. Она занимается большинством бытовых вопросов девочек. Кроме того, например, вне учебного времени, на каникулах дочери все время рядом со мной, на конюшне. Правда, должна заметить, что бабушка с ними еще мягче, чем я, — смеется Анна. — Поэтому с этого года будут репетиторы, которых, надеюсь, девочки будут слушаться…

— Я правильно понимаю, что у чемпиона нет готового рецепта, как вырастить чемпиона?

— Нет, не знаю как! Мне ведь, наверное, от родителей это передалось: боевой характер, желание идти до конца, много работать. И старшая такая же. А из-за младшей я в тупике. В семь лет никаких увлечений. Даже игрушки нет любимой! Не знаю, почему так.

Я думаю, очень важно, чтобы девочки сами учились принимать решения. Если, например, младшая подходит ко мне и говорит, что ей скучно, я отвечаю, чтобы она нашла себе занятие сама. Пусть учится искать решения самостоятельно! Это пригодится, знаю по себе.





Однажды был момент, когда у меня выросла огромная корона от собственного успеха, — вспоминает Анна. — Я тогда ушла от своего тренера со словами «сама все сделаю». Я была уверена в себе и в своих силах. Но результаты потихоньку стали скатываться. Я поняла, что сама не справляюсь… Никогда не забуду, как позвонила тренеру для разговора о возобновлении совместной работы… Мы обе плакали.

Я тогда многое поняла, сделала выводы и о себе, и о работе, и о сотрудничестве с теми, кто рядом. Теперь я самый послушный спортсмен! (Смеется.)

— Чемпионский характер подразумевает учебу на собственных ошибках?

— Да. Я верю в то, что чемпионский характер — это сила воли, готовность встать и сделать то, что должен, в любое время суток… Приняла решение звонить, не раздумывай дальше, бери и звони!





— Если суммировать весь ваш опыт, то каким был бы ваш совет тем, кто хочет добиться высот в своем деле?

— Моя формула успеха заключается в том, что я занимаюсь исключительно любимым делом. У меня есть такое понятие: «Я должна быть лучше всех». И лошадям своим перед каждым соревнованиям так говорю: «Вы у меня лучшие. Вы можете. Вы покажете».

Но кроме этого, надо работать с собой. Не лениться. Если ты хочешь добиться результатов, то обязан вставать в 6 утра и делать, делать, делать! И никаких поблажек себе. Не жди завтра. Начинай прямо сейчас. Не откладывай и не бойся.

Вот мой Арлекин, чемпион, — единственная лошадь за всю историю, кого я действительно по-настоящему боялась. Очень злой мальчик! Вот уж он меня покидал в свое время! А однажды просто взял зубами меня за сапог и стащил с себя… Зато спортивные характеристики и результаты просто шикарные. Вот что делать? Сдаваться? Нет, конечно! Просто берешь и работаешь, договариваешься преодолеваешь… На самом деле каждый так может.

Может ли? Мнение психолога:

— Сейчас часто рассуждают о том, что успех неизменно и обязательно приходит к тому, кто по-настоящему влюблен в свое дело. И история нашей героини показывает, что это действительно так. Философы говорят, что условия бывают «достаточными» и «необходимыми». После беседы с Анной осталось ощущение, что если рассуждать об успехе, то любовь к своей профессии — это условие для его достижения необходимое. Однако недостаточное. Чувство того, что человек находится на своем месте, его желание быть там всегда, его горящие глаза, когда он в своем процессе, помогают человеку в те минуты, когда приходит время трудностей. Жизненные испытания рано или поздно ставят любого из нас перед выбором: продолжать или бросить… И очень часто бросить не дает эта самая любовь, без которой свою судьбу даже сложно представить.

Стремление к совершенству, ежедневное оттачивание мельчайших деталей, многочасовая кропотливая работа над каждым движением — специфика выездки. Красивый, изящный спорт создает иллюзию, что это просто, что лошадь и всадник движутся так непринужденно, невесомо, на одном дыхании… Так и с успехом: кажется, что это легко и каждый так сможет. Но на самом деле практически за каждой историей успеха стоит настоящая драма, где происходят сражения с собственной болью, страхом и слабостью.

Как научиться вот так трудиться? Скорее всего, основа для этого закладывается в детстве. Например, благодаря родительскому принятию того, что только-только зарождается как детское увлечение будущего чемпиона… А может быть, это их невмешательство, даже когда ребенок выбрал непростой со всех сторон вид спорта.

В истории нашей героини было именно так. И опираясь на этот опыт чемпиона, можно сделать много любопытных для самих себя выводов: а стоит ли настаивать, отговаривать, убеждать своих детей? Нужно ли их уговаривать, когда вопрос касается, например, спорта?

Ясно одно: родителю важно услышать то самое детское «ух ты!», которое, вероятно, потом, через десять, двадцать, а может, и через тридцать лет сделает его успешным. Как минимум успешным. А как максимум — счастливым человеком.