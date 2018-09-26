На улице Богдановича мотоциклист врезался в Honda и троллейбус, движение затруднено

На улице Богдановича из-за ДТП затруднено движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 27 сентября, около 09.00. По предварительной информации, молодой человек, управляя мотоциклом Honda, ехал по улице Богдановича в направлении Немиги во второй полосе. Мотоциклист неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с остановившимся автомобилем Honda, после чего врезался в ехавший в первой полосе троллейбус.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение по улице Богдановича в направлении Немиги затруднено.

ГАИ рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.