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На улице Богдановича мотоциклист врезался в Honda и троллейбус, движение затруднено

27.09.2018 10:03 — Разное | Tut.by  
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На улице Богдановича из-за ДТП затруднено движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 27 сентября, около 09.00. По предварительной информации, молодой человек, управляя мотоциклом Honda, ехал по улице Богдановича в направлении Немиги во второй полосе. Мотоциклист неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с остановившимся автомобилем Honda, после чего врезался в ехавший в первой полосе троллейбус.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение по улице Богдановича в направлении Немиги затруднено.

ГАИ рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.

 
Теги: Минск
 
 
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