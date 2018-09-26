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34-летний директор подделал справку о доходах для кредита, чтобы погасить другой кредит

27.09.2018 10:03 — Разное | Tut.by  
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Столичная милиция выяснила, что директор фирмы предоставил в банк поддельную справку о доходах, чтобы получить кредит. Деньги он успел потратить — на погашение других задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Милиция заинтересовалась 34-летним жителем Смолевичского района, который возглавляет коммерческую структуру. Мужчина получил в одном из банков Минска кредит на 15 тысяч рублей.

Но в справке о доходах фигурант указал недействительные данные, воспользовавшись правом «директора». А полученным он погасил задолженности по предыдущим кредитам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. За это грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Проводится дальнейшая проверка: есть подозрения, что и другие работники фирмы предоставляли фиктивные документы ради получения кредитов.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозревают, что и другие сотрудники так получали кредиты в банках.
 
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