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34-летний директор подделал справку о доходах для кредита, чтобы погасить другой кредит
Столичная милиция выяснила, что директор фирмы предоставил в банк поддельную справку о доходах, чтобы получить кредит. Деньги он успел потратить — на погашение других задолженностей. Об этом
Милиция заинтересовалась 34-летним жителем Смолевичского района, который возглавляет коммерческую структуру. Мужчина получил в одном из банков Минска кредит на 15 тысяч рублей.
Но в справке о доходах фигурант указал недействительные данные, воспользовавшись правом «директора». А полученным он погасил задолженности по предыдущим кредитам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. За это грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.
Проводится дальнейшая проверка: есть подозрения, что и другие работники фирмы предоставляли фиктивные документы ради получения кредитов.
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Подозревают, что и другие сотрудники так получали кредиты в банках.
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