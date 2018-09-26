Активист Pussy Riot заявил, что спецслужбы отравили его за то, что он выбежал на поле в финале ЧМ-2018

Активист Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, что был отравлен спецслужбами России, в том числе из-за его участия в акции во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.



Фото: Reuters

Верзилов был выписан из берлинской клиники Charité, в которой он проходил лечение в течение двух недель. В его диагнозе сказано, что «прием постороннего вещества привел к болезни».

— Я предполагаю, что российские секретные службы стоят за моим отравлением, возможно, ГРУ. Отравление было настолько профессиональным, что не позволило мне сделать другой вывод.

Есть две возможные причины, по которым российские секретные службы хотели отравить меня. Во-первых, акция во время финала ЧМ-2018, которая сводит их с ума. Во-вторых, моя связь с тремя российскими журналистами, убитыми в Африке (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля — прим. Sports.ru).

Я в порядке и не боюсь. Хочу вернуться в Россию, — цитирует Bild слова Верзилова.



Фото: Reuters

Во время финала ЧМ-2018 активисты группы Pussy Riot, в числе которых был Верзилов, выбежали на поле «Лужников» с акцией «Милиционер вступает в игру». Участники были задержаны и по суду получили 15 суток ареста.



Фото: Reuters