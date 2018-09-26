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21 сентября состоялась шестая очередная сессия Ветковского районного Совета депутатов 28-го созыва

27.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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21 сентября состоялась шестая очередная сессия Ветковского районного Совета депутатов 28-го созыва

Шестая очередная сессия Ветковского районного Совета депутатов 28-го созыва состоялась 21 сентября с выездом в агрогородки Светиловичи и Столбун. К участию в сессии были приглашены члены районного исполнительного комитета, прокурор района, руководители отделов райисполкома, председатели сельисполкомов, сельских Советов депутатов, руководители организаций культуры и образования. В работе сессии участвовал член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Олег Ядренцев. Во главе с председателем районного Совета депутатов Виктором Масейковым в Светиловичах и Столбуне депутаты и приглашённые посетили учреждения культуры и образования.

Местные школы и центры культуры и досуга были избраны как наглядная иллюстрация достойного функционирования соответствующих сфер, разговор о которых был запланирован на пленарном заседании сессии. За последние годы эти объекты получили значительное финансирование из областного бюджета на поддержание инфраструктуры.

Основательно реконструируется визитная карточка Светиловичей — местный Центр культуры и досуга. По своим габаритам он превосходит даже Ветковский городской Дом культуры. Сегодня огромный зрительный зал на 350 мест и множество помещений не востребованы, но и в запустение приводить клуб нельзя. Трудится там на редкость сплочённый творческий коллектив. Участницы ансамбля «Светоч» хлебом-солью, звонкими песнями и весёлой миниатюрой встретили своих гостей; зарядили всех хорошим настроением.

В Светиловичской средней школе заменена большая часть окон на современные стеклопакеты, обновлены спортивный зал и пищеблок. В кабинетах заниматься стало уютно и комфортно как школьникам, так и учителям, отмечает директор школы Олег Глазунов. Спортивный зал хорошо освещается, ребятам приятнее там находиться. В столовой фарфоровая посуда создаёт ощущение дома…

В Столбуне в этом году для своих учеников открыла двери средняя школа, будучи капитально отремонтированной. Прогуливаясь по коридорам, свою значительно похорошевшую школу с восторгом едва узнавали её бывшие выпускники, а ныне депутаты райсовета — заместитель председателя Ветковского райисполкома Наталья Буракова и пенсионер, в прошлом руководитель в сельскохозяйственной отрасли Леонид Бураков. 
21 сентября состоялась шестая очередная сессия Ветковского районного Совета депутатов 28-го созыва

А вот в Столбунском детском саду без значительных финансовых средств красоту и порядок бережно поддерживает коллектив учреждения.

Столбунский центр культуры и досуга и вовсе построен с нуля. Здесь знаменитые в республике бабушки из «Стаўбунскіх вячорак» передают своё мастерство пения и танцев молодым девчатам.


21 сентября состоялась шестая очередная сессия Ветковского районного Совета депутатов 28-го созыва

Все объекты посещения имеют что показать гостям, прокомментировал председатель райсовета депутатов Виктор Масейков. В хороших условиях — только трудись во благо себе и своей земле! Всё делается с акцентом на молодёжь, на перспективы развития этого живописного края. Открывая пленарное заседание в Столбунском ЦКД, Виктор Иванович поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке выездной сессии.

О том, как на Ветковщине ведётся работа по развитию самодеятельного творчества и пропаганда народных традиций, депутатов и приглашённых проинформировала исполняющая обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Валентина Стельмашок.

Работники учреждений культуры и в будущем продолжат приглашать горожан и сельчан раскрывать свои способности на сцене, на занятиях в творческих объединениях и хобби-кружках. Совместно с сельскими исполнительными комитетами особую поддержку будут оказывать местным народным умельцам и ремесленникам. В структурах отдела культуры планируется активизировать сбор фольклорно-этнографических материалов, чаще и масштабнее проводить мастер-классы по прикладному творчеству и фольклору. Также в календарных планах — районные смотры-конкурсы, народные праздники и выставки декоративно-прикладного творчества, фестивали и т.д.

В калейдоскопе мероприятий особое место должен занять праздник ткачества «Кросенцы», который претендует на ещё один бренд Ветковского района. Предусматривается разработать его концепцию для проведения не только на региональном, но и более высоком уровне. По отзывам гостей в этом году, праздник привлекает как любителей старины, так и путешественников, открывающих для себя интересные места на карте Беларуси.

Впрочем, для многих белорусских и иностранных туристов Ветка — это, прежде всего, уникальный музей старообрядчества и белорусских традиций, средоточие ценностей материальной и нематериальной культуры региона. В этом году музею исполняется 40 лет со дня основания, сообщила его директор Галина Нечаева, приглашая всех на празднование своего детища.  

Как прозвучало в докладе Валентины Стельмашок, для дальнейшего развития художественной самодеятельности региона и повышения качества услуг, предоставляемых народными коллективами, очень желательно предусмотреть в бюджете на следующий год средства на приобретение новых сценических костюмов для ведущих в районе народных коллективов «Крыніцы» и «Ветковчанка». В последний раз костюмы обновлялись более 15 лет назад.

Художественная самодеятельность во многом держится на энтузиастах, творческих неравнодушных людях. Важно их также материально поддерживать и поощрять.

— По атмосфере любого Дома культуры чувствуется, какую творческую и интеллектуальную нагрузку он несёт, — выразил своё мнение по теме председатель райсовета Виктор Масейков. — По внешней атрибутике можно определить, где и чем стремятся будоражить интерес местных жителей к творчеству и народной культуре. Согласитесь, с развитием информационных технологий и увлечением гаджетами мы можем забыть, что есть живое общение, и вообще, забыть о себе как уникальном самобытном народе. Все учреждения культуры обеспечены профессиональными кадрами. Более того, в каждом населённом пункте ещё есть люди, готовые рассказать о народных традициях и показать обряды. Стоит поднять летописи, обратиться к воспоминаниям пожилых жителей наших деревень. И о том, что было важно и ценно для наших предшествующих поколений, стоит активно рассказывать населению, привлекая средства массовой информации, медиа возможности районной газеты — сайт, социальные сети. Ведь сохранение самобытной региональной культуры способствует воссозданию национальной идентичности, воспитанию молодёжи в любви к родине, к землякам.  

О том, как в Ветковском районе создаются условия для повышения качества знаний учащихся в учреждениях образования, на заседании депутатам и приглашённым гостям рассказала исполняющая обязанности начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Татьяна Помозова. По словам Татьяны Александровны, основные направления в этой работе связаны с более качественной подготовкой выпускников к централизованному тестированию, одарённых школьников — к олимпиадам различного уровня, и в целом с организацией изучения предметов на повышенном уровне.

Наталья ТИТУШКИНА.

 
 
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Шестая очередная сессия Ветковского районного Совета депутатов 28-го созыва состоялась 21 сентября с выездом в агрогородки Светиловичи и Столбун. К участию в...
 
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