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Церковно-приходская воскресная школа при храме Преображения Господня в г. Ветке объявляет набор детей

27.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Церковно-приходская воскресная школа при храме Преображения Господня в г. Ветке объявляет набор детей

Церковно-приходская воскресная школа при храме Преображения Господня в г. Ветке объявляет набор детей в возрасте от 6 лет на новый 2018—2019 учебный год. Основной целью образовательного процесса является получение детьми дополнительного религиозно-нравственного образования и воспитания в духе христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви, воспитание личности с твёрдыми убеждениями, с христианским мировоззрением, с развитым нравственным чувством.

Духовное образование является средством воцерковления, поэтому основным для детей становится участие в богослужении, в Таинствах Исповеди и Причастия.

Задачами воскресной школы являются формирование православных представлений о Боге, мире, человеке, о себе; изучение Закона Божия и истории Русской Православной Церкви; понимание догматов Церкви и разъяснение детям содержания и смысла церковного богослужения; воспитание любви к ближним, навыка милосердия; разъяснение нравственных норм и их приложения к современной жизни; пробуждение, развитие и укрепление национального религиозного самосознания, духа патриотизма и любви к своей Родине; подготовка к созданию православной семьи.

В воскресной школе в течение учебного года предусматривается обучение детей по учебным дисциплинам: Церковная история, Закон Божий, Церковное пение; участие детей в Литургии, Таинствах исповеди и Причастия; паломнические поездки детей по святым местам по благословению настоятеля; организация и проведение приходских праздников, посвящённых Рождеству Христову, Пасхе, Святой Троице; подготовка выставок рисунков к праздникам.

Начало занятий — 30 сентября. Окончание занятий — последнее воскресенье мая. Занятия проходят каждое воскресенье после Божественной литургии. Продолжительность занятия — 60 минут.

Для зачисления в церковно-приходскую воскресную школу необходимо заполнить заявление (бланки заявления можно взять в церковной лавке, а также у преподавателя церковной школы). Телефон для справки 8 (029) 328-54-53 (Елена Алексеевна).

 
 
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Церковно-приходская воскресная школа при храме Преображения Господня в г. Ветке объявляет набор детей в возрасте от 6 лет на новый 2018—2019 учебный год. Основной...
 
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