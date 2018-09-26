Сегодня православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня





Братья и сёстры, 27 сентября Церковь празднует один из двунадесятых праздников — Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Историческим поводом для празднования Воздвижения Честного Креста является обретение блаженной царицей Еленой в IV веке Креста Господня в Иерусалиме. Поскольку всем невозможно было поклониться Животворящему Древу, епископ Иерусалимский Макарий воздвигал, т.е. поднимал Крест Христов на четыре стороны, а народ с изумлением восклицал: «Господи помилуй!»

Но более глубокая причина нашей радости почитания Креста заключается в том, что, с верой и верностью следуя за Господом, мы приобщаемся Его победе и воскресению. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим», — поём мы в этот день вместе со всей Церковью. Святая Церковь хочет, чтобы верующий человек, взирая на Крест Христов, мог созерцать во всём величии красоту любви, которую явил нам Господь. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Животворящий Крест Христов постоянно напоминает нам о том величайшем благодеянии, которое совершил Сын Божий ценою Своей Крови.

Крест Спасителя раскрывает перед нами смысл человеческих страданий. Он показывает нам, что жизнь наша есть подвиг, и несение жизненного креста — есть долг, ибо Господь заповедует нам взять крест свой и следовать за ним, но долг великий и прекрасный, дающий человеку непреходящее счастье. И мы знаем, что крест, который несёт в своей жизни христианин, есть не только испытание и печаль, но и великая радость. Это путь к небу, подвиг крестоношения для православного христианина есть приближение ко Христу, восстание от нравственных падений и очищение души.

Крест Христов является для нас утешением в борьбе с грехом и терпении. В момент, когда нас обуревают грех, зло, досада, осуждение, зависть или другие непотребства, необходимо посмотреть на Крест и вспомнить слова Спасителя, на Нём Распятого: «Научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Если мы будем делать так, то всегда выйдем победителем в борьбе со всяким искушением и грехом.

Если нам кажется, что наш жизненный крест подчас бывает слишком тяжёлым, если мы изнемогаем, — в этом несении креста наша вера, ибо Господь не даёт испытаний выше сил человека. Сила Креста Христова в любых житейских трудностях есть верная наша помощь. Каким бы крест земной у человека ни был, учат Святые Отцы, нужно помнить, что его несёт в первую очередь Спаситель, а потом уже мы. Поэтому нужно верить и надеяться, что сила Господня всегда будет с нами, если мы будем с верой и покаянием просить Его помощи.

Братья и сёстры! В этот день, когда во всех православных храмах будет воздвигаться Животворящий Крест Христов и тысячи верующих станут преклонять пред Ним свои колена, подойдём и мы, и поклонимся Святому Кресту, в благоговейном безмолвии преклоним колена своего сердца пред величием славы Того, Кто распят за нас. Преклоним свои головы пред Тем, Кто любит нас более, нежели мы умеем любить себя, воспевая в душе: «Кресту Твоему покланяемся Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».

Протоиерей Михаил БОРИСЁНОК, настоятель храма Преображения Господня в г. Ветке.