23 сентября в Столбуне горел жилой дом





Как сообщили в Ветковском районном отделе по ЧС, тревожный звонок о пожаре в жилом доме в деревне Столбун поступил в центр оперативного управления 23 сентября в 2 часа 18 минут. По прибытии к месту вызова огнеборцы столкнулись с задымлением чердачного помещения жилого дома и вскоре быстро справились с очагом возгорания. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил устройства либо эксплуатации электрооборудования.