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23 сентября в Столбуне горел жилой дом

27.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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23 сентября в Столбуне горел жилой дом

Как сообщили в Ветковском районном отделе по ЧС, тревожный звонок о пожаре в жилом доме в деревне Столбун поступил в центр оперативного управления 23 сентября в 2 часа 18 минут. По прибытии к месту вызова огнеборцы столкнулись с задымлением чердачного помещения жилого дома и вскоре быстро справились с очагом возгорания. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил устройства либо эксплуатации электрооборудования.

 
 
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Как сообщили в Ветковском районном отделе по ЧС, тревожный звонок о пожаре в жилом доме в деревне Столбун поступил в центр оперативного управления 23 сентября в 2...
 
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