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Дан старт осенней республиканской акции по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования под названием «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота»

27.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь организована осенняя республиканская акция по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования под названием «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота» с награждением активных учреждений образования ценными призами (далее — акция-конкурс).

Дан старт осенней республиканской акции по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования под названием «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота»

Указанное мероприятие включено в План мероприятий на 2018-2020 годы по организации и проведению системного обучения и воспитания детей и учащейся молодежи культуре ответственного обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, внесенный на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь.

Для участия в акции-конкурсе учреждению образования до 20 ноября 2018 года необходимо направить организатору заявку участника акции-конкурса с информацией о количестве макулатуры, собранной школой с привлечением учащихся и сданной на переработку за период с 15 сентября по 10 ноября 2018 года. Положение об акции-конкурсе, форма заявки участника размещены на сайте target99.by в разделе «Информация»: http://target99.bv/infopost.php?id=:25

 
 
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Государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики...
 
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