Дан старт осенней республиканской акции по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования под названием «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота»

Государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь организована осенняя республиканская акция по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования под названием «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота» с награждением активных учреждений образования ценными призами (далее — акция-конкурс).





Указанное мероприятие включено в План мероприятий на 2018-2020 годы по организации и проведению системного обучения и воспитания детей и учащейся молодежи культуре ответственного обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, внесенный на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь.