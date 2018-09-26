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Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море

27.09.2018 10:46 — Разное | Ежедневник  
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Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море

фото: segodnya.ua

«Россия по-прежнему множит трагедии»,— заявил президент Украины на сессии Генассамблеи ООН. Он призвал остановить Россию, пока она не напала еще на кого-нибудь, и упрекнул ООН в молчании и бездействии.

По словам Порошенко, Россия наказывает Украину за выбор «жить в свободном мире на основе демократических ценностей». «Она убивает и разрушает дома. И делает вид, что Украина и Грузия сами на себя напали. И что? Мир будет сидеть и молчать в надежде, что следующий, на кого Россия нападет, будет не он?»,— цитирует Порошенко «Коммерсантъ».

Президент Украины призвал ООН не молчать, потому что это поощряет дальнейшую разрушительную политику. «Ваше молчание — это то, чего хочет Кремль. То, что он использует в войне с Украиной, в войне со всеми нами в итоге».

Украинский президент считает, что ООН должна помочь в восстановлении признанных границ Украины. По его словам, организация помогла бы Украине, если бы «развернула многонациональную миротворческую миссию» с широкими полномочиями на Донбассе.

Порошенко призвал также усилить антироссийские санкции из-за ситуации в Азовском море. По словам украинского президента, после «незаконного» строительства моста через Керченский пролив Россия стала препятствовать навигации украинских и международных судов. «После оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря», - заявил Порошенко.

Ситуация в Азовском море обострилась весной этого года после задержания крымского судна украинскими пограничниками.

До сих пор между Россией и Украиной действует договор об Азовском море, подписанный в 2003 году. Страны признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами. Документом были установлены возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей.

 
 
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«Россия по-прежнему множит трагедии»,— заявил президент Украины на сессии Генассамблеи ООН. Он призвал остановить Россию, пока она не напала еще на кого-нибудь, и...
 
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