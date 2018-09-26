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В Бресте спасатели сняли пенсионера с крыши трехэтажки

27.09.2018 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте спасатели сняли пенсионера с крыши трехэтажки
Фото из открытых источников

Тревожный звонок от диспетчера скорой помощи спасателям поступил 26 сентября в 15.06.

Диспетчер скорой медицинской помощи рассказал, что на кровле трехэтажного здания государственного учебно-спортивного учреждения по ул. Ленинградской находится человек, пишет БЕЛТА.

Спасатели спустили пенсионера на землю с помощью мягких носилок на люльке автолестницы.

Пострадавшим оказался 61-летний житель Бреста. Предварительный диагноз врачей – «генерализованный судорожный припадок».

Как стало известно, на крышу пожилой мужчина поднялся для консультации при обследовании кровли, а также предложений по её ремонту. Во время работы у него случился судорожный припадок, из-за которого мужчина не смог двигаться.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Пострадавшим оказался 61-летний житель Бреста.
 
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