На полигоне в США заметили зенитную систему, похожую на С-300

Зенитная система, похожая на российскую ЗРС С-300, находится на полигоне электронного слежения в Толича Пик. Увидеть комплекс можно на картах Google Maps.



Предположительно С-300. Фото: Google Maps

Вероятно, американцам удалось закупить С-300ПМУ. В 1990-е российские СМИ сообщали о такой сделке. Если покупка состоялась, комплекс могли досконально изучить и провести учения с его использованием.

В США регулярно проводят учения «Красный флаг». Их цель — смоделировать наиболее реалистичную подготовку по воздушному бою для военных летчиков из США, НАТО и других союзных стран.



Истребитель Lockheed Martin F-16C Block 25 °F (номер ВВС США 85−1418 / WA) из состава 64-й эскадрильи «агрессоров» ВВС США, первым получивший новую имитационную окраску по схеме splinter. Неллис, 05.08.2016. Фото: Kevin Tanenbaum / ВВС США

Специально для этого американцы скупают не только зенитные системы бывших стран варшавского блока, но и боевую авиацию. Такие машины входят в эскадрилью «Агрессор» , в которой есть и американские самолеты, которые перекрашиваются в цвета вероятного противника. Во время учений летчики этой эскадрильи ведут воздушные бои согласно доктринам и наставлениям соответствующих стран.

К слову, в прошлом году над пустыней Невада был замечен Су-27П , который вел тренировочный бой с F-16.