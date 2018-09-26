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На полигоне в США заметили зенитную систему, похожую на С-300
Зенитная система, похожая на российскую ЗРС С-300, находится на полигоне электронного слежения в Толича Пик. Увидеть комплекс можно на
Вероятно, американцам удалось закупить С-300ПМУ. В 1990-е российские СМИ
В США регулярно проводят учения «Красный флаг». Их цель — смоделировать наиболее реалистичную подготовку по воздушному бою для военных летчиков из США, НАТО и других союзных стран.
Специально для этого американцы скупают не только зенитные системы бывших стран варшавского блока, но и боевую авиацию. Такие машины входят в эскадрилью
К слову, в прошлом году над пустыней Невада был замечен
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