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Чтобы не уезжали из страны. В Литве решили освободить от социальных взносов некоторых работников

27.09.2018 10:31 — Разное | Tut.by  
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Правительство Литвы обсуждает план демографической, интеграционной и миграционной политики и обсуждает следующее предложение — освободить людей, которые впервые устраиваются на работу, от уплаты взносов социального страхования. В правительстве Литвы считают, что такие льготы побудят работодателей принимать на работу молодых людей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но если молодые люди не все время трудовой деятельности будут платить налоги, их ждут небольшие пенсии. Главная цель утвержденной в конце сентября стратегии правительства Литвы — обеспечить положительную перемену числа жителей и пропорциональную структуру возраста жителей.

Этого будут добиваться путем благоприятных условий при создании семьи, обеспечения контроля над потоками мигрантов и укрепления экономического благосостояния жителей Литвы. Всего правительство ставит 17 задач, а документ содержит 116 пунктов.

В нем сказано, что стратегию осуществления плана демографической, интеграционной и миграционной политики на 2018−2030 годы правительство Литвы должно утвердить до 1 декабря 2018 года. В стратегии сказано, что экономическое благосостояние граждан укрепит действенная интеграция в рынок труда.

«Молодые люди чаще всего эмигрируют сразу после окончания школы или университета, поскольку в Литве сложно сочетать учебу и работу. Чтобы снизить масштабы эмиграции молодежи, нужно обеспечить гибкий переход от учебы к рынку труда, проводить активную политику в этой сфере», — сказано в документе.

Представители правительства указали, что при решении этой проблемы надо ориентировать программу школы на воспитание практических навыков и побуждать получение трудовых навыков в Литве.

Правительство также рассматривает применение различных финансовых льгот при трудоустройстве молодежи. «Это введение временных налоговых льгот (например, временно не платить налог на социальное страхование, если молодой человек впервые устраивается на работу)», — сказали представители правительства.

Согласно стратегии, надо подготовиться к принятию приезжающих в Литву или возвращающихся в Литву жителей, подготовиться к предоставлению консультаций.

 
 
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Правительство Литвы обсуждает план демографической, интеграционной и миграционной политики и обсуждает следующее предложение - освободить людей, которые впервые...
 
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