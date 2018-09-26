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Чтобы не уезжали из страны. В Литве решили освободить от социальных взносов некоторых работников
Правительство Литвы обсуждает план демографической, интеграционной и миграционной политики и обсуждает следующее предложение — освободить людей, которые впервые устраиваются на работу, от уплаты взносов социального страхования. В правительстве Литвы считают, что такие льготы побудят работодателей принимать на работу молодых людей.
Но если молодые люди не все время трудовой деятельности будут платить налоги, их ждут небольшие пенсии. Главная цель утвержденной в конце сентября стратегии правительства Литвы — обеспечить положительную перемену числа жителей и пропорциональную структуру возраста жителей.
Этого будут добиваться путем благоприятных условий при создании семьи, обеспечения контроля над потоками мигрантов и укрепления экономического благосостояния жителей Литвы. Всего правительство ставит 17 задач, а документ содержит 116 пунктов.
В нем сказано, что стратегию осуществления плана демографической, интеграционной и миграционной политики на 2018−2030 годы правительство Литвы должно утвердить до 1 декабря 2018 года. В стратегии сказано, что экономическое благосостояние граждан укрепит действенная интеграция в рынок труда.
«Молодые люди чаще всего эмигрируют сразу после окончания школы или университета, поскольку в Литве сложно сочетать учебу и работу. Чтобы снизить масштабы эмиграции молодежи, нужно обеспечить гибкий переход от учебы к рынку труда, проводить активную политику в этой сфере», — сказано в документе.
Представители правительства указали, что при решении этой проблемы надо ориентировать программу школы на воспитание практических навыков и побуждать получение трудовых навыков в Литве.
Правительство также рассматривает применение различных финансовых льгот при трудоустройстве молодежи. «Это введение временных налоговых льгот (например, временно не платить налог на социальное страхование, если молодой человек впервые устраивается на работу)», — сказали представители правительства.
Согласно стратегии, надо подготовиться к принятию приезжающих в Литву или возвращающихся в Литву жителей, подготовиться к предоставлению консультаций.
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Правительство Литвы обсуждает план демографической, интеграционной и миграционной политики и обсуждает следующее предложение - освободить людей, которые впервые...
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