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«Белорусская калийная компания» – банкрот. У нее долги на $20 миллионов
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«Беларуськалий» заявил, что ЗАО «Белорусская калийная компания» имеет несколько крупных задолженностей суммарно на более чем 20 миллионов долларов, и обратился с иском о банкротстве БКК,
Трейдер БКК основали в сентябре 2013 года после «развода» «Беларуськалия» и «Уралкалия». Компания продает беларуские калийные удобрения. По заявлению «Беларуськалия», у БКК накопились следующие задолженности:
В определении суда указано, что «Уралкалий» против принятия заявления кредитора. Он аргументирует это тем, что БКК «реализует исключительное право на торговлю удобрениями» и активно разбирается с долгом в размере более 2,7 миллионов долларов компаниям Nitron International Corporation и Apromaco.
Решение суда – возбудить производство по делу о банкротстве ЗАО «Белорусская калийная компания» и установить защитный период до 22 ноября 2018 года. Временным управляющим назначено ООО «Капитал Диалог». 22 ноября суд решит, открывать ли конкурсное производство.
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