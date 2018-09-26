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«Белорусская калийная компания» – банкрот. У нее долги на $20 миллионов

27.09.2018 10:39 — Разное | KYKY  
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«Беларуськалий» заявил, что ЗАО «Белорусская калийная компания» имеет несколько крупных задолженностей суммарно на более чем 20 миллионов долларов, и обратился с иском о банкротстве БКК, пишет reform.by. 

Трейдер БКК основали в сентябре 2013 года после «развода» «Беларуськалия» и «Уралкалия». Компания продает беларуские калийные удобрения. По заявлению «Беларуськалия», у БКК накопились следующие задолженности:

  • 19 миллионов долларов и 245 беларуских рублей, которые в течение трех месяцев должны были принудительно взыскать, но не сделали этого;
  • 972,9 тысячи долларов, 20 тысяч евро и 416,5 беларуского рубля, в отношении которых исполнительные производства даже не возбуждались.

В определении суда указано, что «Уралкалий» против принятия заявления кредитора. Он аргументирует это тем, что БКК «реализует исключительное право на торговлю удобрениями» и активно разбирается с долгом в размере более 2,7 миллионов долларов компаниям Nitron International Corporation и Apromaco.

Решение суда – возбудить производство по делу о банкротстве ЗАО «Белорусская калийная компания» и установить защитный период до 22 ноября 2018 года. Временным управляющим назначено ООО «Капитал Диалог». 22 ноября суд решит, открывать ли конкурсное производство.

Читайте по теме: Миллиардер Гуцериев: Беларусь становится калийной Меккой мира

 
 
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«Беларуськалий» заявил, что ЗАО «Белорусская калийная компания» имеет несколько крупных задолженностей суммарно на более чем 20 миллионов долларов, и обратился с...
 
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