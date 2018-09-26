Мингорисполком решил не переименовывать станцию метро «Площадь Ленина» еще в 2010 году

В начале сентября мы писали о ситуации вокруг переименования станции «Площадь Ленина». Когда активисты отправили петицию с требованием придумать станции новое название, им ответили, что проводили опрос минчан в «местных СМИ» – и те были против такого решения. Авторы петиции заявили, что ответ неполный, и потребовали больше подробностей по ряду вопросов. В итоге Мингорисполком ответил , что опрос минчан проводился в 2010 году.

Что требовали авторы петиции

Напомним, во второй петиции, которая набрала 571 подпись, авторы требовали следующее:

Указать, когда проходило заседание комиссии по предложению переименования (и написать номер протокола);



Обозначить общее количество минчан, которые при обсуждении вопроса были за и против переименования. Назвать издание, в котором опубликовали информацию о переименовании (в пресс-службе Мингорисполкома журналистам поясняли, что обычно это делают в газете «Минский курьер»);



Ответить на вопрос о несоответствии названия станции метро названии площади, под которой она находится;



Учесть пользователей, который подписали петицию, а не только опрошенных через «местные СМИ».

Что ответил Мингорисполком

В ответе за подписью Игоря Юркевича, зампредседателя Мингорисполкома, сначала рассказали об опросе. В 2010 году комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска рассматривала вопрос переименования станции метро. Члены комиссии согласились с предложением. Но по закону они должны были учесть мнение горожан – эту обязанность установил Минский городской совет депутатов в 2008 году.

Решение комиссии опубликовали в «Минском курьере» и «Вечернем Минске». В ответ пришло 40 обращений по этой теме, из которых 31 (часть – коллективные) были против этого решения. В результатет комиссия решила не менять название станции.

Ответить, сколько конкретно людей высказались за или против переименования, «на данный момент не представляется возможным». По вопросу того, что в 2003 году Минский метрополитен получил деньги на переименование станции, Мингорисполком отвечает, что сейчас точно это узнать не получится – слишком много времени прошло.

«Улiчваючы неадназначную пазiцыю грамадзян i грамадскiх аб'яднанняў да гiстарычных падзей, звязаных з iмем У.I.Ленiна, лiчым заўчасным перайменаванне пазначанай станцыi метро», – закончил ответ Мингорисполком.

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