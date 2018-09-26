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Мингорисполком решил не переименовывать станцию метро «Площадь Ленина» еще в 2010 году
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В начале сентября мы
Что требовали авторы петиции
Напомним, во второй петиции, которая набрала 571 подпись, авторы требовали следующее:
Что ответил Мингорисполком
В ответе за подписью Игоря Юркевича, зампредседателя Мингорисполкома, сначала рассказали об опросе. В 2010 году комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска рассматривала вопрос переименования станции метро. Члены комиссии согласились с предложением. Но по закону они должны были учесть мнение горожан – эту обязанность установил Минский городской совет депутатов в 2008 году.
Решение комиссии опубликовали в «Минском курьере» и «Вечернем Минске». В ответ пришло 40 обращений по этой теме, из которых 31 (часть – коллективные) были против этого решения. В результатет комиссия решила не менять название станции.
Ответить, сколько конкретно людей высказались за или против переименования, «на данный момент не представляется возможным». По вопросу того, что в 2003 году Минский метрополитен получил деньги на переименование станции, Мингорисполком отвечает, что сейчас точно это узнать не получится – слишком много времени прошло.
«Улiчваючы неадназначную пазiцыю грамадзян i грамадскiх аб'яднанняў да гiстарычных падзей, звязаных з iмем У.I.Ленiна, лiчым заўчасным перайменаванне пазначанай станцыi метро», – закончил ответ Мингорисполком.
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