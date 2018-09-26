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Об учителе и учениках послевоенного времени
27.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
В 1950 году я окончил техникум. В этом же году окончил Ленинградский техникум авиационного приборостроения мой школьный друг, одноклассник Белоусов Борис Николаевич. В те далекие студенческие годы мы неоднократно встречались и вместе переживали все жизненные трудности того послевоенного времени. В последующие годы наши жизненные пути разошлись. Техникум я окончил с отличием и стал студентом Ленинградского Политехнического института, а Борис некоторое время работал технологом на Ленинградском заводе министерства авиационной промышленности. В 1951 году он стал курсантом Казанского Военно-авиационного технического училища, которое закончил в 53-ем. В звании техник-лейтенант служил под Брянском. В 1955 году продолжил учебу в Ленинградской Военно-воздушной инженерной академии им. А.Ф.Можайского, на электротехническом факультете, которую закончил в 1960 году и стал военным инженером. Это весьма престижное военное учебное заведение. Сейчас оно носит название Военно-космическая Академия им. А.Ф. Можайского.
Петр Чубаков,
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В 1950 году я окончил техникум. В этом же году окончил Ленинградский техникум авиационного приборостроения мой школьный друг, одноклассник Белоусов Борис...
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