ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об учителе и учениках послевоенного времени

27.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В 1950 году я окончил техникум. В этом же году окончил Ленинградский техникум авиационного приборостроения мой школьный друг, одноклассник Белоусов Борис Николаевич. В те далекие студенческие годы мы неоднократно встречались и вместе переживали все жизненные трудности того послевоенного времени. В последующие годы наши жизненные пути разошлись. Техникум я окончил с отличием и стал студентом Ленинградского Политехнического института, а Борис некоторое время работал технологом на Ленинградском заводе министерства авиационной промышленности. В 1951 году он стал курсантом Казанского Военно-авиационного технического училища, которое закончил в 53-ем. В звании техник-лейтенант служил под Брянском. В 1955 году продолжил учебу в Ленинградской Военно-воздушной инженерной академии им. А.Ф.Можайского, на электротехническом факультете, которую закончил в 1960 году и стал военным инженером. Это весьма престижное военное учебное заведение. Сейчас оно носит название Военно-космическая Академия им. А.Ф. Можайского.
В то время в нашей стране активно развивалась не только авиация, но и ракетостроение. В 1960 году Борис Николаевич стал работать на Байконуре в Казахстане, где проводились испытания баллистических ракет под руководством академика С.П. Королёва. Шла подготовка космонавтов к первому полёту человека в космос. В 1965 году Борис Николаевич был зачислен в отряд космонавтов, успешно прошел полный курс всеобщей космической подготовки и был включен в группу, которая начала подготовку для полета человека в космос. Медицинская комиссия признала его годным. К сожалению, мечты его не осуществились. Мандатная комиссия нашла «чёрное пятно» в его биографии. В 1968 году Борис Николаевич был отчислен из отряда космонавтов. Борцы за чистоту наших рядов решили, цитирую: «А вдруг решит посадить космический корабль на территории США». С 1968 по 1976 Борис Николаевич был научным сотрудником Министерства обороны, а с 1976 по 1981 год — редактором отраслевого журнала. В 1981 году в звании полковника Борис Николаевич уволен в запас. Некоторое время работал учителем физики в школе. К большому сожалению, он безвременно ушёл из жизни 27 июня 1998 года, не дожив месяц до 67 лет. Похоронен в деревне Лявониха недалеко от Звездного городка, а на его могиле — скромный гранитный памятник.
Мир праху твоему, ты всегда с нами, дорогой Борис Николаевич.

Петр Чубаков,
кандидат технических наук, доцент.
Стиль автора сохранен

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1950 году я окончил техникум. В этом же году окончил Ленинградский техникум авиационного приборостроения мой школьный друг, одноклассник Белоусов Борис...
 
Новости дня
Новости разные
 
Универсам Центральный реализует валютные облигации для развития сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика