Об учителе и учениках послевоенного времени

В 1950 году я окончил техникум. В этом же году окончил Ленинградский техникум авиационного приборостроения мой школьный друг, одноклассник Белоусов Борис Николаевич. В те далекие студенческие годы мы неоднократно встречались и вместе переживали все жизненные трудности того послевоенного времени. В последующие годы наши жизненные пути разошлись. Техникум я окончил с отличием и стал студентом Ленинградского Политехнического института, а Борис некоторое время работал технологом на Ленинградском заводе министерства авиационной промышленности. В 1951 году он стал курсантом Казанского Военно-авиационного технического училища, которое закончил в 53-ем. В звании техник-лейтенант служил под Брянском. В 1955 году продолжил учебу в Ленинградской Военно-воздушной инженерной академии им. А.Ф.Можайского, на электротехническом факультете, которую закончил в 1960 году и стал военным инженером. Это весьма престижное военное учебное заведение. Сейчас оно носит название Военно-космическая Академия им. А.Ф. Можайского.

В то время в нашей стране активно развивалась не только авиация, но и ракетостроение. В 1960 году Борис Николаевич стал работать на Байконуре в Казахстане, где проводились испытания баллистических ракет под руководством академика С.П. Королёва. Шла подготовка космонавтов к первому полёту человека в космос. В 1965 году Борис Николаевич был зачислен в отряд космонавтов, успешно прошел полный курс всеобщей космической подготовки и был включен в группу, которая начала подготовку для полета человека в космос. Медицинская комиссия признала его годным. К сожалению, мечты его не осуществились. Мандатная комиссия нашла «чёрное пятно» в его биографии. В 1968 году Борис Николаевич был отчислен из отряда космонавтов. Борцы за чистоту наших рядов решили, цитирую: «А вдруг решит посадить космический корабль на территории США». С 1968 по 1976 Борис Николаевич был научным сотрудником Министерства обороны, а с 1976 по 1981 год — редактором отраслевого журнала. В 1981 году в звании полковника Борис Николаевич уволен в запас. Некоторое время работал учителем физики в школе. К большому сожалению, он безвременно ушёл из жизни 27 июня 1998 года, не дожив месяц до 67 лет. Похоронен в деревне Лявониха недалеко от Звездного городка, а на его могиле — скромный гранитный памятник.

Мир праху твоему, ты всегда с нами, дорогой Борис Николаевич.

Петр Чубаков,

кандидат технических наук, доцент.

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