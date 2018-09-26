Лукашенко: партнерство и взаимное уважение — надежная основа белорусско-туркменского сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня Туркменистан успешно укрепляет государственность, развивает экономику и социальную сферу, наращивает авторитет на международной арене», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что сложившиеся между двумя странами отношения партнерства и взаимного уважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения белорусско-туркменского сотрудничества на всех направлениях.