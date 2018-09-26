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Первый компьютер Apple был продан за $375 тыс.
27.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Один из компьютеров Apple-1 1976 года выпуска продали на аукционе RRAuction за $375 тыс. Об этом сообщает издание MarketWatch. Проданный компьютер – один из 16 оригинальных, работающих до сих пор.
Первые компьютеры модели Apple-1 были созданы Стивом Джобсом и Стивом Возняком.
Стоимость каждого созданного в 1976 году компьютера Apple-1 составляла $500. Но уже 1977 превысила $660.
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Один из компьютеров Apple-1 1976 года выпуска продали на аукционе RRAuction за $375 тыс. Об этом сообщает издание MarketWatch. Проданный компьютер – один из 16 оригинальных,...
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