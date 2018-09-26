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В Дании водительские права заменит мобильное приложение
27.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Дании водительские права можно будет показывать через специальное приложение в смартфоне, сообщает газета The Siver Times.
Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав. Ожидается, что специальное мобильное приложение заработает уже к концу 2020 года.
В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом.
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В Дании водительские права можно будет показывать через специальное приложение в смартфоне, сообщает газета The Siver Times. Водителю понадобится только смартфон, чтобы...
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