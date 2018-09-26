Правила безопасности при занятиях физкультурой и спортом утверждены в Беларуси

Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом утверждены постановлением Министерства спорта и туризма Беларуси от 31 августа 2018 года №60, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правила направлены на создание условий для охраны здоровья, предупреждения травматизма, организации безопасности занятий физической

культурой и спортом. В частности, исправность физкультурно-спортивных сооружений, спортивного инвентаря, оборудования должна проверяться не реже двух раз в год. Организаторы физкультурно-оздоровительных мероприятий проверяют сооружения и инвентарь непосредственно перед занятиями. Установлен порядок, условия составления и утверждения акта готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий, форма такого акта.