ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда на пенсию? В каких еще странах повышается пенсионный возраст

27.09.2018 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Когда на пенсию? В каких еще странах повышается пенсионный возраст
БЕЛТА

АНГЛИЯ: ТРУДИТЕСЬ ДО 68 ЛЕТ

«Интересна пенсионная система Великобритании, которая появилась в 1908 г. Для сравнения: в СССР это случилось в 1920-е гг., а пенсии всем без исключения появились только в 1956 г. Правда, возраст англичане сделали сразу очень высоким - 70 лет, потому до пенсии тогда доживала лишь четверть населения, - рассказывает профессор факультета экономических наук и Школы финансов ВШЭ Александр Абрамов. - В 1925 г. возраст снизили до 65 лет, а в 1940 г. женщинам сделали ещё на 5 лет меньше. И вот с такими показателями англичане жили до середины 1990-х, когда женщинам вновь добавили 5 лет.

Когда на пенсию? В каких еще странах повышается пенсионный возраст В каких странах пенсионеры самые молодые?

Похожие цифры были характерны для многих западных стран. Это СССР в пику Западу сделал пенсионный возраст на 5 лет меньше и демонстрировал всему миру: мол, у нас пенсии маленькие, зато получают их все и на пенсию выходят рано...

Что у британцев происходит сейчас? Всем увеличивают до 68 лет, но поэтапно. В 2018-2020 гг. пенсионный возраст будет 66 лет. Потом перерыв. В 2026-2028 гг. - 67 лет. И только в 2044-2046 гг. - 68 лет.

Минимальную пенсию обеспечивает государство, а кто хочет получать высокую, копит сам или имеет корпоративную. Недавно стали вводить обязательные накопления: хочешь не хочешь, а отдай 6% зарплаты на пенсию. 46% работников уже вовлечены в эту систему. В РФ ЦБ планирует ввести нечто подобное, но только на добровольной основе».


Когда на пенсию? В каких еще странах повышается пенсионный возраст
Нажмите для увеличения 

ФИНЛЯНДИЯ: БОЛЬШИНСТВО ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

Пенсионный возраст в Финляндии на уровне 65 лет был установлен давно. Но одновременно действовали льготные схемы, позволявшие уйти на отдых раньше. Ими, например, пользовались фермеры. Но, поскольку финское общество стремительно стареет, в 2005 г. началась реформа. Досрочные пенсии упразднили (кроме тех, которые давали по инвалидности), а, чтобы смягчить непопулярную меру, пенсионный возраст был понижен до 63 лет. Но этого оказалось мало. И в 2009 г. в Финляндии вновь заговорили о повышении. «Обсуждение нового варианта пенсионной системы шло 5 лет, - рассказывает младший научный сотрудник Института соцполитики ВШЭ Анна Ермолина. - Очередная реформа стартовала в 2017 г. и включает два этапа. Сначала возраст повышается до 65 лет, затем с 2027 г., если продолжится падение соотношения между численностью пенсионеров и работающих, возможен новый рост, но с шагом максимум на 2 месяца в год».

Когда на пенсию? В каких еще странах повышается пенсионный возраст Какой был пенсионный возраст в СССР?

Сегодня в Финляндии на одного пенсионера приходится 1,6 работника. Если ничего не менять, к 2040 г. коэффициент снизится до 1,39. И тогда о сохранении пенсий на нынешнем уровне - от 50 до 70% зарплаты - можно забыть. С пенсий больше 1300 евро даже взимается прогрессивный подоходный налог, который был понижен перед стартом последней реформы. Пожилым финнам предлагаются бесплатные консультации психологов, медиков, курсы переподготовки. Для них есть вакансии в сфере услуг, здравоохранения, соцпомощи. Но большинство продолжают работать. По данным Евростата, уровень трудоустройства в возрастной группе от 60 до 64 лет за последние 17 лет вырос в стране с 22,8 до 49,2%.

ПОЛЬША: ПОЧТИ КАК в РФ

«Польша находилась в соцлагере, но пенсионный возраст там был выше, чем в СССР, - рассказывает профессор А. Абрамов. - В 1949 г. сделали 60 лет для всех, а в 1989 г. мужчинам подняли до 65 лет. Так было до 2012 г., когда приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста для всех до 67 лет. Но затем к власти пришла популистская партия и отменила программу. Теперь мужчины вновь могут выходить на пенсию в 65 лет, женщины - в 60. А вообще пенсионные системы Польши и РФ очень похожи. И даже средние размеры пенсий схожи – 250-300 долл. у поляков, 210-226  долл. - у россиян».

ГРЕЦИЯ: ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТАТЬ ДО 72 ЛЕТ

Ещё 10 лет назад греческие пенсионеры с хорошим стажем получали пенсии, которые превышали их прежний заработок на 4-10%. Но всё изменил финансовый кризис 2009-2010 гг., когда страна попросила помощи у МВФ и Евросоюза. В ответ кредиторы поставили условие: снизить госрасходы и изменить пенсионную систему. С тех пор греческие пенсии «худеют»: в 2016 г. они упали уже до 53,7% средней зарплаты. Сегодня минимальная пенсия составляет 384 евро.

Первым делом правительство уменьшило список тех, кто имел право на досрочный отдых. Такой льготой пользовались даже парикмахеры и радиоведущие, чья работа считалась вредной. А в 2012 г. был принят закон о постепенном повышении пенсионного возраста до 67 лет всем. Такая мера дала правительству 1,1 млрд евро экономии в год. Но международные эксперты считают, что этого мало. Они предлагают обязать греков после 2021 г. работать до 70 лет, а затем, к 2060 г., - и до 72.

Кстати

В последние годы пенсионный возраст в ряде стран начал повышаться. В других пока лишь активно обсуждают такие изменения. В третьих с экономическими угрозами борются, но не за счёт своих граждан.

В Беларуси с 1 января 2017 года возраст выхода на пенсию ежегодно повышается на 6 месяцев - до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58. В других бывших республиках СССР (кроме Узбекистана и России) после 1990 года пенсионный возраст также или уже был повышен, или его повышение происходит сейчас. Например, в Армении возраст выхода на пенсию един для всех – 63 года. В Таджикистане и Кыргызстане мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины - в 58 лет. В Азербайджане – в 63 года и 60 лет. В Казахстане пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин - 58, но к 2027 году он будет повышен для всех до 63 лет. В Украине пенсионный возраст для женщин поднимут до 60 лет к 2020 году.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордсменом оказалась Австралия - с 66,5 года возраст выхода на пенсию там поднимают до 70 лет. Начали в прошлом году, а закончат в 2036-м. В других странах на 70-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порядка 100 самолётов участвуют в тренировке системы ПВО стран СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика