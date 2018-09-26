Когда на пенсию? В каких еще странах повышается пенсионный возраст

АНГЛИЯ: ТРУДИТЕСЬ ДО 68 ЛЕТ

«Интересна пенсионная система Великобритании, которая появилась в 1908 г. Для сравнения: в СССР это случилось в 1920-е гг., а пенсии всем без исключения появились только в 1956 г. Правда, возраст англичане сделали сразу очень высоким - 70 лет, потому до пенсии тогда доживала лишь четверть населения, - рассказывает профессор факультета экономических наук и Школы финансов ВШЭ Александр Абрамов. - В 1925 г. возраст снизили до 65 лет, а в 1940 г. женщинам сделали ещё на 5 лет меньше. И вот с такими показателями англичане жили до середины 1990-х, когда женщинам вновь добавили 5 лет.

Похожие цифры были характерны для многих западных стран. Это СССР в пику Западу сделал пенсионный возраст на 5 лет меньше и демонстрировал всему миру: мол, у нас пенсии маленькие, зато получают их все и на пенсию выходят рано...

Что у британцев происходит сейчас? Всем увеличивают до 68 лет, но поэтапно. В 2018-2020 гг. пенсионный возраст будет 66 лет. Потом перерыв. В 2026-2028 гг. - 67 лет. И только в 2044-2046 гг. - 68 лет.

Минимальную пенсию обеспечивает государство, а кто хочет получать высокую, копит сам или имеет корпоративную. Недавно стали вводить обязательные накопления: хочешь не хочешь, а отдай 6% зарплаты на пенсию. 46% работников уже вовлечены в эту систему. В РФ ЦБ планирует ввести нечто подобное, но только на добровольной основе».





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ФИНЛЯНДИЯ: БОЛЬШИНСТВО ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

Пенсионный возраст в Финляндии на уровне 65 лет был установлен давно. Но одновременно действовали льготные схемы, позволявшие уйти на отдых раньше. Ими, например, пользовались фермеры. Но, поскольку финское общество стремительно стареет, в 2005 г. началась реформа. Досрочные пенсии упразднили (кроме тех, которые давали по инвалидности), а, чтобы смягчить непопулярную меру, пенсионный возраст был понижен до 63 лет. Но этого оказалось мало. И в 2009 г. в Финляндии вновь заговорили о повышении. «Обсуждение нового варианта пенсионной системы шло 5 лет, - рассказывает младший научный сотрудник Института соцполитики ВШЭ Анна Ермолина. - Очередная реформа стартовала в 2017 г. и включает два этапа. Сначала возраст повышается до 65 лет, затем с 2027 г., если продолжится падение соотношения между численностью пенсионеров и работающих, возможен новый рост, но с шагом максимум на 2 месяца в год».

Сегодня в Финляндии на одного пенсионера приходится 1,6 работника. Если ничего не менять, к 2040 г. коэффициент снизится до 1,39. И тогда о сохранении пенсий на нынешнем уровне - от 50 до 70% зарплаты - можно забыть. С пенсий больше 1300 евро даже взимается прогрессивный подоходный налог, который был понижен перед стартом последней реформы. Пожилым финнам предлагаются бесплатные консультации психологов, медиков, курсы переподготовки. Для них есть вакансии в сфере услуг, здравоохранения, соцпомощи. Но большинство продолжают работать. По данным Евростата, уровень трудоустройства в возрастной группе от 60 до 64 лет за последние 17 лет вырос в стране с 22,8 до 49,2%.

ПОЛЬША: ПОЧТИ КАК в РФ

«Польша находилась в соцлагере, но пенсионный возраст там был выше, чем в СССР, - рассказывает профессор А. Абрамов. - В 1949 г. сделали 60 лет для всех, а в 1989 г. мужчинам подняли до 65 лет. Так было до 2012 г., когда приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста для всех до 67 лет. Но затем к власти пришла популистская партия и отменила программу. Теперь мужчины вновь могут выходить на пенсию в 65 лет, женщины - в 60. А вообще пенсионные системы Польши и РФ очень похожи. И даже средние размеры пенсий схожи – 250-300 долл. у поляков, 210-226 долл. - у россиян».

ГРЕЦИЯ: ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТАТЬ ДО 72 ЛЕТ

Ещё 10 лет назад греческие пенсионеры с хорошим стажем получали пенсии, которые превышали их прежний заработок на 4-10%. Но всё изменил финансовый кризис 2009-2010 гг., когда страна попросила помощи у МВФ и Евросоюза. В ответ кредиторы поставили условие: снизить госрасходы и изменить пенсионную систему. С тех пор греческие пенсии «худеют»: в 2016 г. они упали уже до 53,7% средней зарплаты. Сегодня минимальная пенсия составляет 384 евро.

Первым делом правительство уменьшило список тех, кто имел право на досрочный отдых. Такой льготой пользовались даже парикмахеры и радиоведущие, чья работа считалась вредной. А в 2012 г. был принят закон о постепенном повышении пенсионного возраста до 67 лет всем. Такая мера дала правительству 1,1 млрд евро экономии в год. Но международные эксперты считают, что этого мало. Они предлагают обязать греков после 2021 г. работать до 70 лет, а затем, к 2060 г., - и до 72.

Кстати

В последние годы пенсионный возраст в ряде стран начал повышаться. В других пока лишь активно обсуждают такие изменения. В третьих с экономическими угрозами борются, но не за счёт своих граждан.

В Беларуси с 1 января 2017 года возраст выхода на пенсию ежегодно повышается на 6 месяцев - до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58. В других бывших республиках СССР (кроме Узбекистана и России) после 1990 года пенсионный возраст также или уже был повышен, или его повышение происходит сейчас. Например, в Армении возраст выхода на пенсию един для всех – 63 года. В Таджикистане и Кыргызстане мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины - в 58 лет. В Азербайджане – в 63 года и 60 лет. В Казахстане пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин - 58, но к 2027 году он будет повышен для всех до 63 лет. В Украине пенсионный возраст для женщин поднимут до 60 лет к 2020 году.