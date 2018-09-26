1 октября – Международный день пожилых людей

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27.09.2018 10:19 — Разное | Навiны Камянеччыны
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«Берегите свое сердце»
Ишемическая болезнь сердца – самое распространённое заболевание в мире. Каждый седьмой человек трудоспособного возраста страдает этим заболеванием.
Сердце – уникальный орган, он является своеобразным насосом и в день совершает до 100 тысяч ударов. При каждом сокращении сердца кровь поступает во внутренние органы, в том числе и в само сердце, снабжая его кислородом и другими питательными веществами. Ухудшение питания сердечной мышцы называется ишемией. Поэтому заболевание называется – ишемическая болезнь сердца.
Риском возникновения этого заболевания являются:
возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 больше всего подвержены риску возникновения коронарной болезни сердца);
наследственность (если у кого-то из ближних родственников была ишемическая болезнь сердца, стенокардия или сердечный приступ в возрасте 55 лет, риск того, что у вас разовьётся коронарная болезнь сердца, повышается);
высокий уровень холестерина в крови;
переедание;
курение;
сахарный диабет;
высокое кровяное давление;
ожирение;
гиподинамия;
эмоциональный стресс.
Как правильно питаться?
Известно, что нет ни одного продукта, в котором находились бы все полезные вещества, поэтому питание должно быть разнообразным и включать: мясо, молоко, творог, сыр, сметану, йогурт (с пониженной жирностью), рыбу, морепродукты; больше овощей, фруктов, ягод, предпочтительнее выращенных там, где вы живёте, – они благотворно действуют на здоровье (К тому же, растительная пища малокалорийна. Фрукты и овощи содержат необходимые витамины, минеральные вещества для работы сердца и сосудов, а также клетчатку, которая регулирует работу кишечника. Кстати, восполнить суточную потребность в клетчатке можно двумя яблоками средней величины); хлеб грубого помола, каши, макаронные изделия, они полезны и помогают работе кишечника.
Какие продукты нужно ограничить?
Кроме жирной пищи, следует ограничить: сладости, алкоголь, так как они содержат много калорий. Следует отметить, что количество потребляемой пищи должно соответствовать затраченной энергии. Иначе неизрасходованная энергия «складируется» в жир, образуя лишний вес.
Как избежать ишемической болезни сердца?
бросить курить, курение ухудшает питание сердца и ускоряет развитие ишемической болезни;
правильно питаться, употреблять мясо и молочные продукты с пониженной жирностью, в них мало холестерина;
включать в свой рацион больше овощей и фруктов;
не забывайте о рыбе и морепродуктах;
ограничить сладости, алкоголь, пиво;
ограничить соль, консервации, копчёности – в них много соли;
употреблять жидкости не более 1,5 литра в день с учётом супа, чая, сока;
двигайтесь больше;
учитесь справляться со стрессом, умейте отдыхать с пользой для здоровья и просто радуйтесь жизни.
И тогда в любом возрасте ваше сердце вас не подведёт.
Берегите своё сердце и будьте здоровы!
Галина ОСИПУК,
врач-терапевт Каменецкой ЦРБ.
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«Берегите свое сердце» Ишемическая болезнь сердца – самое распространённое заболевание в мире. Каждый седьмой человек трудоспособного возраста страдает......
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