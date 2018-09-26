ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1 октября – Международный день пожилых людей

27.09.2018 10:19 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

 

«Берегите свое сердце»

Ишемическая болезнь сердца – самое распространённое заболевание в мире. Каждый седьмой человек трудоспособного возраста страдает этим заболеванием.

Сердце – уникальный орган, он является своеобразным насосом и в день совершает до 100 тысяч ударов. При каждом сокращении сердца кровь поступает во внутренние органы, в том числе и в само сердце, снабжая его кислородом и другими питательными веществами. Ухудшение питания сердечной мышцы называется ишемией. Поэтому заболевание называется – ишемическая болезнь сердца.

Риском возникновения этого заболевания являются:

возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 больше всего подвержены риску возникновения коронарной болезни сердца);

наследственность (если у кого-то из ближних родственников была ишемическая болезнь сердца, стенокардия или сердечный приступ в возрасте 55 лет, риск того, что у вас разовьётся коронарная болезнь сердца, повышается);

высокий уровень холестерина в крови;

переедание;

курение;

сахарный диабет;

высокое кровяное давление;

ожирение;

гиподинамия;

эмоциональный стресс.

 

Как правильно питаться?

Известно, что нет ни одного продукта, в котором находились бы все полезные вещества, поэтому питание должно быть разнообразным и включать: мясо, молоко, творог, сыр, сметану, йогурт (с пониженной жирностью), рыбу, морепродукты; больше овощей, фруктов, ягод, предпочтительнее выращенных там, где вы живёте, – они благотворно действуют на здоровье (К тому же, растительная пища малокалорийна. Фрукты и овощи содержат необходимые витамины, минеральные вещества для работы сердца и сосудов, а также клетчатку, которая регулирует работу кишечника. Кстати, восполнить суточную потребность в клетчатке можно двумя яблоками средней величины); хлеб грубого помола, каши, макаронные изделия, они полезны и помогают работе кишечника.

 

Какие продукты нужно ограничить?

Кроме жирной пищи, следует ограничить: сладости, алкоголь, так как они содержат много калорий. Следует отметить, что количество потребляемой пищи должно соответствовать затраченной энергии. Иначе неизрасходованная энергия «складируется» в жир, образуя лишний вес.

 

Как избежать ишемической болезни сердца?

бросить курить, курение ухудшает питание сердца и ускоряет развитие ишемической болезни;

правильно питаться, употреблять мясо и молочные продукты с пониженной жирностью, в них мало холестерина;

включать в свой рацион больше овощей и фруктов;

не забывайте о рыбе и морепродуктах;

ограничить сладости, алкоголь, пиво;

ограничить соль, консервации, копчёности – в них много соли;

употреблять жидкости не более 1,5 литра в день с учётом супа, чая, сока;

двигайтесь больше;

учитесь справляться со стрессом, умейте отдыхать с пользой для здоровья и просто радуйтесь жизни.

И тогда в любом возрасте ваше сердце вас не подведёт.

Берегите своё сердце и будьте здоровы!

Галина ОСИПУК,

врач-терапевт Каменецкой ЦРБ.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Берегите свое сердце» Ишемическая болезнь сердца – самое распространённое заболевание в мире. Каждый седьмой человек трудоспособного возраста страдает......
 
Новости дня
Новости разные
 
Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв американку Софию Кенин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика