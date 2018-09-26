1 октября – Международный день пожилых людей

«Берегите свое сердце»

Ишемическая болезнь сердца – самое распространённое заболевание в мире. Каждый седьмой человек трудоспособного возраста страдает этим заболеванием.

Сердце – уникальный орган, он является своеобразным насосом и в день совершает до 100 тысяч ударов. При каждом сокращении сердца кровь поступает во внутренние органы, в том числе и в само сердце, снабжая его кислородом и другими питательными веществами. Ухудшение питания сердечной мышцы называется ишемией. Поэтому заболевание называется – ишемическая болезнь сердца.

Риском возникновения этого заболевания являются:

возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 больше всего подвержены риску возникновения коронарной болезни сердца);

наследственность (если у кого-то из ближних родственников была ишемическая болезнь сердца, стенокардия или сердечный приступ в возрасте 55 лет, риск того, что у вас разовьётся коронарная болезнь сердца, повышается);

высокий уровень холестерина в крови;

переедание;

курение;

сахарный диабет;

высокое кровяное давление;

ожирение;

гиподинамия;

эмоциональный стресс.

Как правильно питаться?

Известно, что нет ни одного продукта, в котором находились бы все полезные вещества, поэтому питание должно быть разнообразным и включать: мясо, молоко, творог, сыр, сметану, йогурт (с пониженной жирностью), рыбу, морепродукты; больше овощей, фруктов, ягод, предпочтительнее выращенных там, где вы живёте, – они благотворно действуют на здоровье (К тому же, растительная пища малокалорийна. Фрукты и овощи содержат необходимые витамины, минеральные вещества для работы сердца и сосудов, а также клетчатку, которая регулирует работу кишечника. Кстати, восполнить суточную потребность в клетчатке можно двумя яблоками средней величины); хлеб грубого помола, каши, макаронные изделия, они полезны и помогают работе кишечника.

Какие продукты нужно ограничить?

Кроме жирной пищи, следует ограничить: сладости, алкоголь, так как они содержат много калорий. Следует отметить, что количество потребляемой пищи должно соответствовать затраченной энергии. Иначе неизрасходованная энергия «складируется» в жир, образуя лишний вес.

Как избежать ишемической болезни сердца?

бросить курить, курение ухудшает питание сердца и ускоряет развитие ишемической болезни;

правильно питаться, употреблять мясо и молочные продукты с пониженной жирностью, в них мало холестерина;

включать в свой рацион больше овощей и фруктов;

не забывайте о рыбе и морепродуктах;

ограничить сладости, алкоголь, пиво;

ограничить соль, консервации, копчёности – в них много соли;

употреблять жидкости не более 1,5 литра в день с учётом супа, чая, сока;

двигайтесь больше;

учитесь справляться со стрессом, умейте отдыхать с пользой для здоровья и просто радуйтесь жизни.

И тогда в любом возрасте ваше сердце вас не подведёт.

Берегите своё сердце и будьте здоровы!

Галина ОСИПУК,

врач-терапевт Каменецкой ЦРБ.