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Кроме билбордов: какую наружку можно использовать

27.09.2018 10:06 — Разное | ProBusiness  
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Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото с сайта planetofhotels.com

Наружная реклама чаще всего ассоциируется с билбордами или растяжками — то есть с некими крупными конструкциями. Однако на самом деле ее разновидностей значительно больше. Причем основная часть — это так называемые малые форматы. Они, как и любой рекламный носитель, имеют свои особенности использования. Подробнее об этом рассказал Виталий Нищенко, руководитель отдела продаж компании «Фабрика рекламы».

— Рынок наружной рекламы активно растет и меняется в последнее время. Однако многие компании, особенно малый бизнес, не используют все возможности этого канала коммуникации. Мешает давно укоренившийся стереотип: наружная реклама — это исключительно огромные билборды, которые требуют немалых бюджетов, а на прямые продажи влияют мало.

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Виталий Нищенко
Руководитель отдела продаж компании «Фабрика рекламы»

Билборды, растяжки и прочие большие форматы занимают лишь некоторую часть всего рынка. Значительно больше так называемых малых форматов. К ним относятся световые указатели, панели, вывески, брендированные скамейки, остановки, реклама на транспорте и многое другое. О том, какие есть разновидности в этом сегменте и каковы особенности размещения на них рекламы, расскажу подробнее исходя из нашего опыта работы.

Тренды рынка

Прежде всего хотелось бы остановиться на трендах в наружной рекламе. В нашей компании мы их наблюдаем на примерах малых форматов, но в общих чертах они характерны для всего рынка.

Стандартизация. Буквально несколько лет назад наружная реклама выглядела хаотично — и по внешнему виду, и по содержанию. Мы наблюдали, как одни компании крепили плакаты к заборам, другие — к столбам. Кто-то размещал железные конструкции, кто-то пластиковые. Сегодня рынок пришел к одинаковым стандартам размещения. И это приятно.

Сегментация аудитории. Если раньше рекламным сообщением стремились охватить как можно большее количество людей, то сейчас из всей аудитории выделяют максимально подходящую. Так, чтобы привести клиента в конкретное кафе сети, все больше используют рекламу на указателях, расположенных недалеко от объекта, чтобы ее заметили именно регулярно проезжающие мимо автомобилисты.

Диджитализация. Происходит модернизация и замена обычных щитов на цифровые экраны, они появляются везде, где потенциальные клиенты задерживаются хотя бы на 5 минут. Думаю, не нужно много говорить о причинах их популярности: информацию можно подать более эффектно, доступно и привлекательно, легко оперативно ее менять.

Диверсификация каналов. Сегодня компании более тщательно готовятся к рекламным кампаниям и предпочитают использовать различные каналы размещения. Приятно, что это делают не только компании с большими маркетинговыми отделами. Например, радио поддерживается «наружкой», а затем ретаргетингом в сети. За ТВ-рекламой следуют промоакции, скидки и прочие напоминания в местах продаж. Соответственно, время использования одного канала снижается.

Отмечу, что для наружной рекламы сокращать время размещения — это совершенно неправильный подход. Эффект здесь значительно проявляется только через 1-2 месяца. Если бюджет не позволяет постоянно «висеть» на щитах, то стоит либо комбинировать большие форматы с малыми, либо вообще полностью перейти на последние.

Ужесточение конкуренции в бизнесе. Сокращение потребительской способности вынуждает игроков рынка бороться за каждого клиента. Все чаще белорусские компании размещают рекламу в буквальном смысле у дверей конкурентов. Так, по пути к заправке, кафе или магазину человек может встретить несколько указателей с рекламой конкурентов этих объектов.

Небольшая доля малого бизнеса. Наблюдается небольшая доля малого бизнеса среди рекламодателей наружной рекламы. Вот наш срез клиентов по сфере деятельности: 28% — банки и финучреждения, 23% — рекламные агентства, которые работают с крупными заказчиками, 19% — производство, 18% — ритейл, 7% — медучреждения, 4% — автодилеры, СТО, 1% — малый бизнес.

То есть различные парикмахерские и маникюрные кабинеты, мастерские по ремонту обуви, кофе-поинты практически не используют outdoor, кроме скромной вывески. А ведь именно для них она особенно эффективна на местах.

Рост возможностей для сбора аналитики. Одно из главных нареканий при размещении наружной рекламы – невозможно подсчитать эффект или стоимость одного контакта. Это не так. Ежедневно развиваются способы оценки наружной рекламы. Эффективность сообщения в определенном месте на любом носителе оценивается с достаточной точностью. Для этого используются:

  • Статистика ГАИ о машинопотоках
  • Данные интернет-сервисов (например, Яндекс.Пробки)
  • Специализированное программное обеспечение, оно регистрирует взгляды посредством камер
  • Работа волонтеров, которые на протяжении длительного времени подсчитывают количество прохожих/водителей и их реакцию

Малые форматы: разновидности и особенности

Теперь перейдем непосредственно к конструкциям малых форматов.

Из плюсов стоит отметить:

  • Невысокую стоимость и эргономичность в городском пространстве
  • Территориальную ориентированность на целевую аудиторию
  • Простоту сегментации потребителей (водитель, пешеход, велосипедист, живет в этом районе, ходит в этот торговый центр и т.п.)
  • Большую сеть носителей на каждой улице или крупном городском объекте

Минусы:

  • Почти не подходят для имиджевой рекламы
  • Нужно серьезно продумывать место размещения и рекламное сообщение

Рассмотрим наиболее популярные разновидности малых форматов и особенности их использования.

Информационно-навигационные указатели. Это часть городской системы ориентирования. Они размещаются максимально близко к движению автомобильного потока — на опорах освещения, рядом с дорожными знаками, светофорами и естественным образом попадают в поле зрения автомобилистов. Как правило, они используются для информирования потенциальных клиентов о местонахождении того или иного объекта.

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото предоставлено автором

Особенности. Поскольку размеры указателя невелики (до 2,2 м2), и внимание на нем концентрируется в среднем 5-10 секунд, нужно подавать информацию очень сжато: расстояние, адрес, вид деятельности. Часто рекламодатели делают ошибку и пишут на указателях только свое название. Например: «Мираж, 100 метров». Это может быть и кафе, и парикмахерская. Значительно важнее сообщить, что именно можно найти в обозначенном объекте, и написать призыв посетить это место. Например: «Вкусный кофе. 100 метров. Попробуйте!».

Стоимость размещения на указателях колеблется в пределах 150-300 белорусских рублей (около $ 75-150). Здесь и далее будем указывать средние цены по рынку за месяц использования.

Световые панели. Это совокупность (8-14) конструкций, размещенных друг за другом на расстоянии не более 40 м. Максимальная площадь одного поля — 3,5 м2. Обеспечивают доминирование рекламного сообщения за счет размещения на обеих сторонах дороги и повторяемости. Пропустить их практически невозможно.

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото предоставлено автором

Особенности. Главная особенность световых панелей в том, что информация на них должна быть объединена общим сюжетом. Он может развиваться и дополняться от панели к панели, то есть для проезжающих мимо автомобилистов они будут кадрами одного ролика. Основной ошибкой станет разместить не связанный между панелями сюжет с большим количеством информации в каждом.

Кроме этого, стоит отметить, что смена сюжета соизмерима с месячным размещением, и экономически выгодно использовать его минимум на протяжении квартала.

Стоимость размещения — 1400-3000 рублей (около $ 700-1500).

Пиллары, пилоны, стеллы. Элементы местного ориентирования в виде столба или тумбы с указанием направления, которые могут нести рекламное или информационное сообщение. По сути, это просто маяк в городском пространстве, который виден при подъезде к объекту.

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото с сайта gallerymedia.com

Особенности. Используя этот носитель, рекламодателям стоит понимать, что он должен выделяться на фоне городской застройки, быть читабельным и привлекать внимание. Необходимо тщательно подбирать его цветовое оформление. Распространенной ошибкой станет переизбыток текста на пилларах и пилонах.

Стоимость изготовления — от 1500 рублей (около $ 750).

Брендированные архитектурные формы. В принципе, сегодня в городе достаточно небольших объектов, которые можно забрендировать. Чаще всего это остановки, велопарковки, скамейки.

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото с сайта promoatlas.ru

Новые тенденции в оцифровывании рекламных носителей затрагивают и небольшие архитектурные формы, например скамейки. Wi-Fi-скамейки оснащаются цифровыми экранами 42-50 дюймов.

Особенности. Администрация города с удовольствием рассматривает установку брендированных конструкций, необходимых и украшающих городскую среду. Тут процедура проста: предлагаете, на что фантазии хватает, и согласовываете. Продумайте только их территориальное расположение: не стоит брендировать скамейку или велопарковку, размещенную на другом конце города от вас.

Стоимость размещения — от 300 рублей (около $ 150).

Вывески. Объемные световые вывески тоже относятся к наружной рекламе. Выполняются они либо отдельными световыми буквами, либо цельным коробом, который несет информацию о находящемся в этом месте объекте. Сюда же можно отнести панель-кронштейны. Выбор дизайна вывески — это всегда баланс между «остаться незамеченным» и «выделиться вычурно и не стильно»

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото с сайта berkat.ru

Особенности. Наиболее частая ошибка — неправильно подобранное цветовое сочетание вывески, ее подсветки и фасада. Например, красная вывеска с красной подсветкой на красной стене. Здесь риск не только в том, что она останется незамеченной или оттолкнет клиентов безвкусицей, но и банально не будет согласована администрацией. Согласование обязательно.

Стоимость — от 800 рублей с установкой (около $ 400).

Реклама на автотранспорте. Используется как на общественном, так и на частном или служебном транспорте. Практически в каждой компании есть служебное авто или транспорт лояльных сотрудников, и этот канал продвижения редко использовался в связи со сложностями в оформлении документов. Последние изменения законодательства в части согласования рекламного изображения дали этому виду рекламы новую жизнь. Он все больше набирает популярность.

Кроме билбордов: какую наружку можно использовать
Фото с сайта pk.kiev.ua

Особенности. Чтобы не было никаких проблем с техосмотром и согласованием, следует соблюдать некоторые правила, например, изображение не должно заходить на стекла и изменять цвет авто более чем на 30%. Есть и другие нюансы, самостоятельно в них бывает сложно разобраться.

Стоимость — от 60 рублей (около $ 30).

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Наружная реклама чаще всего ассоциируется с билбордами или растяжками - то есть с некими крупными конструкциями. Однако на самом деле ее разновидностей...
 
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