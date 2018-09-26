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Госавтоинспекция призывает пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта не пренебрегать требованиями безопасности
27.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Обстановка с дорожно-транспортным травматизмом на территории Пинского района продолжает оставаться сложной. Ежегодно в осенне-зимний период с ранним наступлением темного времени суток обостряется проблема дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта.
Госавтоинспекция призывает пешеходов не пренебрегать требованиями безопасности. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам и только при их отсутствии — по обочине. В случае невозможности движения по обочине (размыты, загрязнены) разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно отреагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости жизненно важно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю.
Световозвращающие элементы (фликеры) повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден благодаря световозвращателям, увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.
Располагать отражатели необходимо на руках (на запястьях и предплечьях) и на ногах (на уровне щиколоток). Ширина элементов должна быть не менее 9 см. Взрослому лучше размещать элементы на высоте от 80 см до 1 м от дороги. У ребенка ростом до 140 см они размещаются на рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе. В идеале съемные и несъемные световозвращатели надо сочетать. Кстати, наиболее заметны световозвращающие элементы желтого цвета.
При движении на велосипеде велосипедист должен помнить, что его велосипед должен быть полностью технически исправен (согласно п.200 ПДД велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал и т.д.) и оборудован должным образом: зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади – световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета. П.149 ПДД: при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, а сам велосипедист одет в жилет повышенной видимости, имел бы иные средства защиты.
Водители гужевого транспорта должны помнить, что гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры и быть оборудованной спереди светоотражателями белого цвета, а сзади – красного.
За нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управлявшим велосипедом, гужевым транспортным средством, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 18.23:
Николай Чечун,
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Госавтоинспекция призывает пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта не пренебрегать требованиями безопасности
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