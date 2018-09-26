Сколько белорусов живут за чертой бедности и в каком регионе больше всего бедняков

За чертой бедности в первом полугодии находилось 5,8% белорусов. Год назад этот показатель составлял 6%. Это следует из статбюллетеня Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе — августе 2018 года». Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей были ниже бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего бедняков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

На конец июня население Беларуси составляло 9 миллионов 478,2 тысячи человек. То есть за чертой бедности находились почти 550 тысяч человек. Их среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали бюджет прожиточного минимума, расчетная величина которого в среднем на душу населения в первом полугодии составила 206,3 рубля в месяц. С 1 августа БПМ вырос почти до 214 рублей.

Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности в первом полугодии был в Минске (1,4% против 1,7% за аналогичный период прошлого года), наибольший — в Брестской области (8,3% против 8,5% за аналогичный период 2017-го).



Инфографика Белстата.

При этом за год бедняков, по официальной статистике, стало меньше во всех регионах.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.