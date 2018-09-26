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«Ни слова в Интернете ни скажи, ни пошути... Мир сходит с ума?»

27.09.2018 10:59 — Разное | Аргументы и факты  
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«Ни слова в Интернете ни скажи, ни пошути... Мир сходит с ума?»
Фейсбук

Прочитал новость о том, как на парня подали в суд за то, что он десять лет назад выложил в социальной сети снимок в военной форме отца друга! Якобы на него составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 23.45 КоАП РБ «Ношение военной формы одежды, формы одежды военнослужащих, работников (сотрудников) государственных органов, иных государственных организаций со знаками различия лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям».

«Ни слова в Интернете ни скажи, ни пошути... Мир сходит с ума?» За лайки в соцсетях можно попасть под суд?

По прошествии многих лет к нему домой пришли с обыском, материалы дела передали в суд. К счастью, судья вины не нашел и дело прекратил…

На днях удивила еще одна новость: футболистов «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова главный тренер Массимо Каррера отстранил от тренировок за… «лайки» в соцсетях, которые они поставили к посту известного актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, где он критикует Карреру.

Не знаю, что думаете вы об этом, но, как мне кажется, мир сходит с ума… Теперь ни слова ни скажи, ни пошути, ни сфотографируйся, а то сразу «загребут»?

А. Васильев, Минск

 

 
Теги: Новости
 
 
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Не знаю, что думаете вы об этом, но, как мне кажется, мир сходит с ума… Теперь ни слова ни скажи, ни пошути, ни сфотографируйся, а то сразу «загребут»?
 
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