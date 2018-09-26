В литовском пункте пропуска «Лаворишкес» — сбой программного обеспечения. В Госпогранкомитете рекомендуют выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.





«По поступившей от сопредельной стороны информации, в пункте пропуска „Лаворишкес“ (сопредельный белорусский пункт пропуска „Котловка“) из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении таможенное оформление всех видов транспорта при движении в обоих направлениях в настоящее время производится в ручном режиме», — сообщили в ведомстве.

Госпогранкомитет рекомендует при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.