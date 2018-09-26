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Внимание, водители! В литовском пункте пропуска "Лаворишкес" сбой программного обеспечения
В литовском пункте пропуска «Лаворишкес» — сбой программного обеспечения. В Госпогранкомитете
«По поступившей от сопредельной стороны информации, в пункте пропуска „Лаворишкес“ (сопредельный белорусский пункт пропуска „Котловка“) из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении таможенное оформление всех видов транспорта при движении в обоих направлениях в настоящее время производится в ручном режиме», — сообщили в ведомстве.
Госпогранкомитет рекомендует при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
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Госпогранкомитет рекомендует при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
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