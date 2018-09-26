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Кубок Беларуси. Футболисты «Шахтёра» обыграли брестское «Динамо» и вышли в четвертьфинал соревнований
Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по футболу 26 сентября был сыгран один матч 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Солигорске «Шахтер» встречался с брестским «Динамо».
Основное и дополнительное время завершилось безголевой ничьей. А в серии пенальти точнее были футболисты «Шахтера». Они и вышли в четвертьфинал.
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Кубок Беларуси. Футболисты «Шахтёра» обыграли брестское «Динамо» и вышли в четвертьфинал соревнований
Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по футболу 26 сентября был сыгран один матч 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Солигорске «Шахтер» встречался с...
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