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«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы
Новости Беларуси. В Витебском зоопарке пополнение. Из Санкт-Петербурга привезли самца белой ламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поселили его в вольере с «темноволосой» Милкой – она живет в Витебске уже не первый год. Пока парочка присматривается друг к другу.
В зоопарке надеются, что в ближайшие несколько лет здесь появится и первое потомство лам. Несмотря на забавную кличку – Лёлик, новосёл среди соседей прослыл «интеллигентом».
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Купить ламу удалось благодаря поддержке спонсоров и жителей города. Ястреб же в зоопарк попал случайно. Хищник охотился в деревне под Витебском и неудачно запутался в сетке. Какое-то время он проведет под наблюдением специалистов. Затем птицу выпустят на волю.
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Новости Беларуси. В Витебском зоопарке пополнение. Из Санкт-Петербурга привезли самца белой ламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поселили его в...
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