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«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

27.09.2018 10:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебском зоопарке пополнение. Из Санкт-Петербурга привезли самца белой ламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

Поселили его в вольере с «темноволосой» Милкой – она живет в Витебске уже не первый год. Пока парочка присматривается друг к другу.

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

В зоопарке надеются, что в ближайшие несколько лет здесь появится и первое потомство лам. Несмотря на забавную кличку – Лёлик, новосёл среди соседей прослыл «интеллигентом».

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Он очень спокойный, очень уравновешенный. Никогда  не сделает лишних телодвижений. Предпочитает общаться со своей подружкой. Он не очень любит посетителей. И он старается избегать с ними общения. Я не знаю, с чем это связано. То ли ему хватает общения с подружкой, и у него нет нужды в общении с людьми.

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

Купить ламу удалось благодаря поддержке спонсоров и жителей города. Ястреб же в зоопарк попал случайно. Хищник охотился в деревне под Витебском и неудачно запутался в сетке. Какое-то время он проведет под наблюдением специалистов. Затем птицу выпустят на волю. 

«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском зоопарке пополнение. Из Санкт-Петербурга привезли самца белой ламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поселили его в...
 
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