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От 9 до 14 лет: в Пинске вынесен приговор участникам разбойного нападения на дом предпринимателя
Новости Беларуси. 26 сентября в Пинске был вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на частный дом.
Как
29-летний и 33-летний обвиняемые признаны виновными в групповом разбое с проникновением в жилище, незаконных действиях с оружием и боеприпасами группой лиц по предварительному сговору.
Подсудимые также признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом, оказании сопротивления правоохранителю и в разбойном хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.
По совокупности преступлений 33-летний обвиняемый приговорён к 13,5 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.
Помимо указанного, 29-летний подсудимый также признан виновным в незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через границу РБ. Он приговорён к 14 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.
36-летний и 43-летний обвиняемые признаны виновными в групповом разбое с проникновением в жилище, незаконных действиях с оружием и боеприпасами группой лиц по предварительному сговору. Они также признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом.
43-летний подсудимый приговорён к 12 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.
Помимо указанного, 36-летнему обвиняемому также инкриминируется сопротивление милиционеру. По совокупности преступлений подсудимый приговорён к 12,5 колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.
27-летний обвиняемый признан виновным в групповом разбое с проникновением в жилище. Подсудимый приговорён к 9 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.
Все обвиняемые также должны в солидарном порядке выплатить предпринимателю, его супруге и их дочери по 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Трое обвиняемых ещё должны выплатить по 2 и 3 тысячи двум правоохранителям, которым было оказано сопротивление.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
В начале 2018 года в Пинске было совершено разбойное нападение на дом предпринимателя.
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Новости Беларуси. 26 сентября в Пинске был вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на частный дом. Как сообщается на сайте Верховного Суда,...
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