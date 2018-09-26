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Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

27.09.2018 10:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси совместно с сотрудниками прокуратуры приглашают на консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

Больше сотни инспекторов профильной федерации готовы оказать юридическую помощь совершенно бесплатно. Так, с вопросами, связанными с защитой трудовых прав и социальных интересов, сможет обратиться каждый желающий.

Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

Такие приёмы будут организованы каждый четверг. В 2018 году юристы помогли решить десятки проблемных вопросов. Большинство из них связаны с выплатой зарплат и восстановлением людей на рабочем месте.

 
 
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Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси совместно с сотрудниками прокуратуры приглашают на консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Больше...
 
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