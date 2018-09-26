«Осенний бал» пройдёт 27 сентября в Минске

Новости Беларуси. Минчан в почтенном возрасте 27 сентября приглашают на «Осенний бал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой танцевальный праздник для пожилых проводится во второй раз. Перед гостями выступят как самодеятельные коллективы, так и профессиональные артисты.









А для тех, кто желает постичь азы танцевального мастерства в совершенстве организуют мастер-классы. В ближайшем будущем в столичном Дворце культуры дискотеки для людей старшего поколения будут проводить постоянно.