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«Осенний бал» пройдёт 27 сентября в Минске

27.09.2018 10:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минчан в почтенном возрасте 27 сентября приглашают на «Осенний бал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Большой танцевальный праздник для пожилых проводится во второй раз. Перед гостями выступят как самодеятельные коллективы, так и профессиональные артисты.

«Осенний бал» пройдёт 27 сентября в Минске

«Осенний бал» пройдёт 27 сентября в Минске

А для тех, кто желает постичь азы танцевального мастерства в совершенстве организуют мастер-классы. В ближайшем будущем в столичном Дворце культуры дискотеки для людей старшего поколения будут проводить постоянно.

 
 
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Новости Беларуси. Минчан в почтенном возрасте 27 сентября приглашают на «Осенний бал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Большой танцевальный...
 
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