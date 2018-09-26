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Гандбол. Лига чемпионов. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в розыгрыше, уступив немецому клубу «Райн Левен»

27.09.2018 10:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем туре группового этапа команда под управлением Маноло Кадэнаса гостила в немецком Мангейме у клуба «Райн Левен». Хозяева площадки захватили инициативу с первых минут и так и не дали белорусам повести в счете. Итоговые цифры – 33:27 в пользу «Райн Левена».

Гандбол. Лига чемпионов. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в розыгрыше, уступив немецому клубу «Райн Левен»

 
 
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Новости Беларуси. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьем туре группового...
 
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