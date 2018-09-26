Гандбол. Лига чемпионов. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в розыгрыше, уступив немецому клубу «Райн Левен»

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем туре группового этапа команда под управлением Маноло Кадэнаса гостила в немецком Мангейме у клуба «Райн Левен». Хозяева площадки захватили инициативу с первых минут и так и не дали белорусам повести в счете. Итоговые цифры – 33:27 в пользу «Райн Левена».



