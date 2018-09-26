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В Дании водительские права заменит мобильное приложение
Новости Дании. Высокие технологии в повседневной жизни. В Дании водительские права заменит специальное мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных прав.
Ожидается, что услуга будет доступна уже к концу 2020 года. В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом.
При этом цифровую версию можно использовать наряду с привычным бумажным документом.
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Новости Дании. Высокие технологии в повседневной жизни. В Дании водительские права заменит специальное мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24...
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