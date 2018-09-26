

Универсам «Центральный» реализует валютные облигации для развития сети

Универсам имеет репутацию надежного эмитента бумаг: для него это не первый выпуск, по которым он своевременно и полно исполняет все свои обязательства. Привлеченные ранее средства пошли на масштабный ремонт второго этажа Универсама в Минске и на запуск «Центрального» в Брестском ЦУМе. Кроме того, «Центральный» рассматривает ряд новых площадок для открытия своих универсамов в крупных городах страны.

Основная цель текущего привлечения средств – проведение ремонта кафетерия минского Универсама и полная замена оборудования, что позволит повысить его привлекательность для покупателей, оптимизировать процесс обслуживания, расширить ассортимент и увеличить выручку.

Как отмечает директор ЗАО «Универсам «Центральный» Андрей Застенский:

«Ремонт коснется в основном пола, планируется полная замена оборудования и знаменитой барной стойки, из которой открывается вид на главный проспект столицы. Не тронутыми останутся барельефы и монументальные люстры советского времени.

У нас нет цели все кардинально изменить в интерьере кафетерия, мы понимаем, что он является неотъемлемой частью Центрального, который знают и любят многие поколения жителей столицы. Кроме того, все барельефы, витрины и люстры кафетерия являются историко-культурной ценностью, которавя должна быть сохранена для будущих поколений.

Это визитная карточка универсама и города. Они сохранили дух советской эпохи, который наши дети могут видеть только в фильмах и на картинках. Интерьер кафетерия сохранился почти нетронутым с момента его постройки (1954 года). Лишь в 2005 году было проведено частичное обновление оборудование и замена плитки.

Где еще, как не здесь, можно вспомнить самые яркие вкусы советской эпохи, поностальгировать о том времени, когда мороженое в бумажном стаканчике и пирожное «Корзинка» были любимыми лакомствами.

Однако, сегодня многие технологические решения и оборудование кафетерия уже устарели и требуют обновления. Центральное расположение объекта обуславливает особенно высокие требования к нему. Главная и самая сложная задача проекта - совместить дух прежних эпох, современный комфорт и эффективность.