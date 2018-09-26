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Универсам Центральный реализует валютные облигации для развития сети
Универсам имеет репутацию надежного эмитента бумаг: для него это не первый выпуск, по которым он своевременно и полно исполняет все свои обязательства. Привлеченные ранее средства пошли на масштабный ремонт второго этажа Универсама в Минске и на запуск «Центрального» в Брестском ЦУМе. Кроме того, «Центральный» рассматривает ряд новых площадок для открытия своих универсамов в крупных городах страны.
Основная цель текущего привлечения средств – проведение ремонта кафетерия минского Универсама и полная замена оборудования, что позволит повысить его привлекательность для покупателей, оптимизировать процесс обслуживания, расширить ассортимент и увеличить выручку.
Как отмечает директор ЗАО «Универсам «Центральный» Андрей Застенский:
«Ремонт коснется в основном пола, планируется полная замена оборудования и знаменитой барной стойки, из которой открывается вид на главный проспект столицы. Не тронутыми останутся барельефы и монументальные люстры советского времени.
У нас нет цели все кардинально изменить в интерьере кафетерия, мы понимаем, что он является неотъемлемой частью Центрального, который знают и любят многие поколения жителей столицы. Кроме того, все барельефы, витрины и люстры кафетерия являются историко-культурной ценностью, которавя должна быть сохранена для будущих поколений.
Это визитная карточка универсама и города. Они сохранили дух советской эпохи, который наши дети могут видеть только в фильмах и на картинках. Интерьер кафетерия сохранился почти нетронутым с момента его постройки (1954 года). Лишь в 2005 году было проведено частичное обновление оборудование и замена плитки.
Где еще, как не здесь, можно вспомнить самые яркие вкусы советской эпохи, поностальгировать о том времени, когда мороженое в бумажном стаканчике и пирожное «Корзинка» были любимыми лакомствами.
Однако, сегодня многие технологические решения и оборудование кафетерия уже устарели и требуют обновления. Центральное расположение объекта обуславливает особенно высокие требования к нему. Главная и самая сложная задача проекта - совместить дух прежних эпох, современный комфорт и эффективность.
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Универсам Центральный объявил о намерении произвести ремонт кафетерия на первом этаже универсама в Минске и привлекает под реализацию данного проекта средства...
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