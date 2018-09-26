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Теперь точно. Слуцк отметит день города 6 октября, программа будет отличаться новшествами

27.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Теперь точно. Слуцк отметит день города 6 октября, программа будет отличаться новшествами

Дата празднования 902-летия Слуцка утверждена, об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. 

Слуцк отметит день города 6 октября, а программа мероприятий будет заметно отличаться от обычной.

Планируются креативное шествие молодёжи, обновлённая развлекательная часть праздника и вечерний рок-концерт. В рамках празднования в Слуцке пройдёт финал республиканского конкурса «Властелин села», а также конкурс рыболовов, после которого всех желающих будут угощать свежей ухой. Кульминацией дня города станет праздничный фейерверк.

Полная программа мероприятий будет опубликована позже. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Дата празднования 902-летия Слуцка утверждена, об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. 
 
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