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В Дании водительские права заменит приложение в телефоне
27.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Дании хотят ввести цифровую версию водительских удостоверений, у которых будет такая же правовая сила, как и у пластиковых документов.
Приложение станет доступно до конца 2020 года. По данным датского Минфина, водительские права будут первым официальным документом в цифровой версии.
Для этого водителю понадобится лишь смартфон, чтобы доказать наличие прав. А цифровой документ будет дополнением, а не заменой физического удостоверения. К тому же он всегда будет в зоне доступа.
По словам министра инноваций в государственном секторе Дании Софи Льонде, большинство людей имеет смартфон, который уже стал неотъемлемой частью современных будней. Мобильные телефоны почти заменили кошельки, а потому появился смысл ввести водительские права в телефон, чтобы они всегда были при себе.
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Фото: facebook.comAndrzej-Gruszka
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В Дании хотят ввести цифровую версию водительских удостоверений, у которых будет такая же правовая сила, как и у пластиковых документов. Приложение...
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