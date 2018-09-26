В Бангкоке хотят ввести тюремное заключение за кормление голубей

В Бангкоке, столице Таиланда, местные власти планируют ввести наказание в виде тюремного заключения для людей, кормящих голубей в общественных местах. Об этом сообщает Reuters.

Голубей планируется отлавливать, а людей, кормящих их, наказывать штрафом до $770 или лишением свободы на три месяца.

Такие меры городские власти собираются принять в связи с боязнью распространения птичьего гриппа и других болезней, которые переносят голуби.

"Существует риск заражения для людей в местах, где наблюдается большое скопление голубей", - сказал заместитель мэра Бангкока Тависак Лертпрапан.

В Бангкоке голубей называют "крысами с крыльями", они часто встречаются в переполненных районах города, включая рынки и общественные парки.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча в этом месяце распорядился начать общенациональную кампанию по сокращению числа голубей в жилых районах.

Источник: БЕЛТА.

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