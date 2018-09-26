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В Гомеле пенсионер заснул в зале ожидания вокзала и застрял между сиденьями

27.09.2018 11:27 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле пенсионер заснул в зале ожидания вокзала и застрял между сиденьями
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел глубокой ночью 27 сентября в здании железнодорожного вокзала в Гомеле.

В Гомеле пенсионер заснул в зале ожидания вокзала и застрял между сиденьями МЧС: в Рогачеве нога четырехлетнего ребенка застряла между секциями батареи

В ожидании своего поезда 61-летний житель Барановичей случайно заснул, а когда проснулся обнаружил, что его рука застряла в металлической конструкции сиденья.

За время сна рука затекла и опухла. Самостоятельно вытащить ее из конструкции мужчине не удалось, не смогли помочь другие пассажиры и работники вокзала. Понадобилась помощь сотрудников МЧС.

С помощью специального инструмента пенсионера освободили, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Мужчина поблагодарил спасателей, а затем сел в поезд и уехал.

 
Теги: Гомель
 
 
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Чтобы вызволить руку пожилого мужчины из западни, пришлось вызывать спасателей.
 
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