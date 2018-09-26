В Гомеле пенсионер заснул в зале ожидания вокзала и застрял между сиденьями

Как стало известно, инцидент произошел глубокой ночью 27 сентября в здании железнодорожного вокзала в Гомеле. МЧС: в Рогачеве нога четырехлетнего ребенка застряла между секциями батареи

В ожидании своего поезда 61-летний житель Барановичей случайно заснул, а когда проснулся обнаружил, что его рука застряла в металлической конструкции сиденья.

За время сна рука затекла и опухла. Самостоятельно вытащить ее из конструкции мужчине не удалось, не смогли помочь другие пассажиры и работники вокзала. Понадобилась помощь сотрудников МЧС.

С помощью специального инструмента пенсионера освободили, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Мужчина поблагодарил спасателей, а затем сел в поезд и уехал.