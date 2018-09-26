Нюансы iPhone 8 и 8 Plus, которые делают смартфоны уникальными

На дворе сентябрь 2018 года, презентация Apple уже отгремела, а это может значить 2 вещи:

публике представлены новые модели iPhone

устройства прошлых лет существенно потеряли в стоимости и стали гораздо интересней для потребителя.

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Металл в основе конструкции

После презентации iPhone 8 и 8 Plus в 2017 году многие скептически отнеслись к стеклянной спинке телефонов, которая не вызывала особого доверия у пользователей. К ней мы вернемся позже, поскольку она тоже полна сюрпризов.

Задняя крышка, как и все элементы конструкции, базируются на сверхпрочной раме из нержавеющей стали высокого качества, что делает невозможным любые изгибы и изломы iPhone. Боковые рамки в свою очередь созданы из авиационного алюминия 7000-й серии, который применяется не только в самолетостроении, но и космической отрасли. Вот тебе и звонилка.

Самое прочное стекло на рынке

До выхода iPhone XS именно айфоны 8 и 8+ могли похвастаться прочнейшим ударостойким стеклом, которое когда-либо устанавливалось на телефон. Ему совершенно нипочем падения с метровой высоты, царапины, тесное соседство с ключами и прочими металлическими предметами, а также львиная доля механических повреждений.

Нет, мы не агитируем вас срочно проводить краш-тест, поскольку самый дешевый стоит не так мало. Но перестаньте уже думать, что стекло настолько хрупкое, что рассыпается в руках.

Дисплей с идеальной цветопередачей

Apple как никто другой знает толк в создании первоклассных IPS-экранах. Каждая новая презентация говорит о том, что компании удалось создать лучший экран на рынке. И нет, это не маркетинговый трюк, а вердикт самых именитых в мире блогеров, обзорщиков и изданий.

Компании из года в год удается выжимать из матрицы буквально все соки, доводя показатели яркости, контрастности и цветопередачи до умопомрачительных значений. Последней фишкой «восьмерки» является технология True Tone, которая подстраивает цветовую температуру экрана под окружающее освещение. А ваш смартфон так умеет?

Отдельный процессор для камеры

Наверняка вы слышали, что оптика iPhone 8 и уж тем более 8 Plus даст прикурить львиной доле конкурентов из топового ценового сегмента. Но далеко не каждый знает, что за обработку всего отснятого материала отвечает не процессор A11 Bionic (тоже к слову ультимативно мощный 6-ядерный монстр), а выделенный сопроцессор.

Он распознает людей, яркость и интенсивность освещения, намеки на движение, время суток, цветовую гамму и еще несколько сотен параметров, чтобы обработать снимок надлежащим образом. А теперь главное: процесс происходит ДО того, как вы получите готовый снимок. И никаких задержек, что удивительно.

Полноценная защита от пыли и влаги

Мы почему-то уверены, что большинство потенциальных пользователей даже не догадывается о защите смартфона. Несмотря на свою «воздушность» и рекордно тонкую ширину корпуса, iPhone 8 и 8 Plus имеют ярко-выраженную защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, что позволяет погружать смартфон на глубину до 1,5 метров в течение получаса.

Здесь стоит оговориться, что производитель не советует намерено проверять этот факт на практике, поскольку гарантией такие эксперименты не перекрываются, но вам совершенно ничего не мешает пользоваться телефоном в ванной под душем или под дождем. И никаких криков в духе «что же делать, у меня вода в разъем для зарядки попала!».

И по верьте, это далеко не все фишки, о которых рассказывают далеко не все и не всем. Не надо думать, что айфон 8 и 8+ - дорогие игрушки для тех, кто может себе позволить технику Apple. Вы покупаете практически совершенный продукт, в который вложено колоссально количество времени, средств и денег.

*на правах рекламы.