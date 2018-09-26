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Нюансы iPhone 8 и 8 Plus, которые делают смартфоны уникальными

27.09.2018 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Нюансы iPhone 8 и 8 Plus, которые делают смартфоны уникальными
АиФ

На дворе сентябрь 2018 года, презентация Apple уже отгремела, а это может значить 2 вещи:

  • публике представлены новые модели iPhone
  • устройства прошлых лет существенно потеряли в стоимости и стали гораздо интересней для потребителя.

В частности, узнать цену на айфон 8 256 ГБ вы можете в интернет-магазине Appliner.ru. Мы уверены, что стоимость гаджета вас приятно удивит. А чтобы сильней подогреть интерес к модели, предлагаем ознакомиться с нюансами, о которых вы могли и не знать.

Металл в основе конструкции

После презентации iPhone 8 и 8 Plus в 2017 году многие скептически отнеслись к стеклянной спинке телефонов, которая не вызывала особого доверия у пользователей. К ней мы вернемся позже, поскольку она тоже полна сюрпризов.

Задняя крышка, как и все элементы конструкции, базируются на сверхпрочной раме из нержавеющей стали высокого качества, что делает невозможным любые изгибы и изломы iPhone. Боковые рамки в свою очередь созданы из авиационного алюминия 7000-й серии, который применяется не только в самолетостроении, но и космической отрасли. Вот тебе и звонилка.

Самое прочное стекло на рынке

До выхода iPhone XS именно айфоны 8 и 8+ могли похвастаться прочнейшим ударостойким стеклом, которое когда-либо устанавливалось на телефон. Ему совершенно нипочем падения с метровой высоты, царапины, тесное соседство с ключами и прочими металлическими предметами, а также львиная доля механических повреждений.

Нюансы iPhone 8 и 8 Plus, которые делают смартфоны уникальными

Нет, мы не агитируем вас срочно проводить краш-тест, поскольку самый дешевый стоит не так мало. Но перестаньте уже думать, что стекло настолько хрупкое, что рассыпается в руках.

Дисплей с идеальной цветопередачей

Apple как никто другой знает толк в создании первоклассных IPS-экранах. Каждая новая презентация говорит о том, что компании удалось создать лучший экран на рынке. И нет, это не маркетинговый трюк, а вердикт самых именитых в мире блогеров, обзорщиков и изданий.

Компании из года в год удается выжимать из матрицы буквально все соки, доводя показатели яркости, контрастности и цветопередачи до умопомрачительных значений. Последней фишкой «восьмерки» является технология True Tone, которая подстраивает цветовую температуру экрана под окружающее освещение. А ваш смартфон так умеет?

Отдельный процессор для камеры

Наверняка вы слышали, что оптика iPhone 8 и уж тем более 8 Plus даст прикурить львиной доле конкурентов из топового ценового сегмента. Но далеко не каждый знает, что за обработку всего отснятого материала отвечает не процессор A11 Bionic (тоже к слову ультимативно мощный 6-ядерный монстр), а выделенный сопроцессор.

Он распознает людей, яркость и интенсивность освещения, намеки на движение, время суток, цветовую гамму и еще несколько сотен параметров, чтобы обработать снимок надлежащим образом. А теперь главное: процесс происходит ДО того, как вы получите готовый снимок. И никаких задержек, что удивительно.

Полноценная защита от пыли и влаги

Мы почему-то уверены, что большинство потенциальных пользователей даже не догадывается о защите смартфона. Несмотря на свою «воздушность» и рекордно тонкую ширину корпуса, iPhone 8 и 8 Plus имеют ярко-выраженную защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, что позволяет погружать смартфон на глубину до 1,5 метров в течение получаса.

Нюансы iPhone 8 и 8 Plus, которые делают смартфоны уникальными

Здесь стоит оговориться, что производитель не советует намерено проверять этот факт на практике, поскольку гарантией такие эксперименты не перекрываются, но вам совершенно ничего не мешает пользоваться телефоном в ванной под душем или под дождем. И никаких криков в духе «что же делать, у меня вода в разъем для зарядки попала!».

И по верьте, это далеко не все фишки, о которых рассказывают далеко не все и не всем. Не надо думать, что айфон 8 и 8+ - дорогие игрушки для тех, кто может себе позволить технику Apple. Вы покупаете практически совершенный продукт, в который вложено колоссально количество времени, средств и денег.

*на правах рекламы.

 
 
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Не надо думать, что айфон 8 и 8+ - дорогие игрушки для тех, кто может себе позволить технику Apple.
 
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