Бабич: Товарооборот России и Беларуси должен достигнуть $50 млрд

Товарооборот между Беларусью и Россией должен достигнуть 50 миллиардов долларов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Михаил Бабич во время рабочей поездки в Могилев, передает телеканал «МИР 24».

Он посетил ряд крупных предприятий города, побывал на производстве полиэфирных волокон и нитей. Половина этой готовой продукции экспортируется в Россию. Сейчас специалисты детально анализируют сотрудничество двух стран в различных отраслях: машиностроении, нефтехимии, поставки теплоэнергетических ресурсов, агропромышленном комплексе. Это поможет определить темп роста товарооборота и необходимые для этого меры.

«В Российской Федерации нашим президентом поставлена задача сделать все для того, чтобы уровень интеграции не просто развивался, а он был нацелен на развитие высокотехнологичных отраслей, промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью, с инновационным потенциалом», – сказал Бабич.

Интеграции двух стран поспособствует также Форум регионов Беларуси и России. В Могилеве он пройдет уже пятый раз. Ожидается, что на него приедут больше двух тысяч участников. Центральным событием форума станет пленарное заседание на тему приоритетных направлений регионального сотрудничества. В нем примут участие главы двух государств.

По итогам прошлого форума были подписаны коммерческие контракты и соглашения на сумму около 400 миллионов долларов.