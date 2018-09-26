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Бабич: Товарооборот России и Беларуси должен достигнуть $50 млрд

27.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Товарооборот между Беларусью и Россией должен достигнуть 50 миллиардов долларов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Михаил Бабич во время рабочей поездки в Могилев, передает телеканал «МИР 24».

Он посетил ряд крупных предприятий города, побывал на производстве полиэфирных волокон и нитей. Половина этой готовой продукции экспортируется в Россию. Сейчас специалисты детально анализируют сотрудничество двух стран в различных отраслях: машиностроении, нефтехимии, поставки теплоэнергетических ресурсов, агропромышленном комплексе. Это поможет определить темп роста товарооборота и необходимые для этого меры.

«В Российской Федерации нашим президентом поставлена задача сделать все для того, чтобы уровень интеграции не просто развивался, а он был нацелен на развитие высокотехнологичных отраслей, промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью, с инновационным потенциалом», – сказал Бабич. 

Интеграции двух стран поспособствует также Форум регионов Беларуси и России. В Могилеве он пройдет уже пятый раз. Ожидается, что на него приедут больше двух тысяч участников. Центральным событием форума станет пленарное заседание на тему приоритетных направлений регионального сотрудничества. В нем примут участие главы двух государств.

По итогам прошлого форума были подписаны коммерческие контракты и соглашения на сумму около 400 миллионов долларов.



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Теги: Могилев
 
 
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси посетил ряд крупных предприятий Могилева.
 
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