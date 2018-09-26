Единый день безопасности дорожного движения проведет ГАИ в Могилевской области 28 сентября

Единый день безопасности дорожного движения «Не будь невидимкой — засветись в темноте!» пройдет 28 сентября в Могилевской области. Об этом сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могоблисполкома. Профилактическая акция направлена на пропаганду использования световозвращающих элементов (фликеров) и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта в темное время суток.

— По статистике в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят именно с наступлением сумерков и темноты. Поэтому, чтобы обеспечить собственную безопасность, каждый пешеход должен быть обозначен световозвращающими элементами.

В ПДД закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано — при пересечении проезжей части вне установленных мест.

В отношении пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта, допустивших нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае нахождения пешехода в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) — на сумму от 3 до 5 б.в.