На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»

Спасатели Быховщины совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и Быховской районной организации общественного объединения «
Активисты БМООСП и
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко рассказал родителям о причинах возникновения пожаров, разъяснил опасность оставления детей без присмотра и напомнили о необходимости поддержания в работоспособном состоянии автономных пожарных извещателей.
Малышам и их родителям была вручена наглядно изобразительная продукция по правилам безопасности жизнедеятельности и памятные сувениры от Быховской районной организации общественного объединения «
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Евгений Демиденко