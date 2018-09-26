На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»

Спасатели Быховщины совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и Быховской районной организации общественного объединения « БРСМ » пришли в гости к многодетным семьям Быховского района.























Активисты БМООСП и БРСМ провели с детьми занимательные викторины и обучающие игры.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко рассказал родителям о причинах возникновения пожаров, разъяснил опасность оставления детей без присмотра и напомнили о необходимости поддержания в работоспособном состоянии автономных пожарных извещателей.

Малышам и их родителям была вручена наглядно изобразительная продукция по правилам безопасности жизнедеятельности и памятные сувениры от Быховской районной организации общественного объединения « БРСМ ».

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко