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На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»

27.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Спасатели Быховщины совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и Быховской районной организации общественного объединения «БРСМ» пришли в гости к многодетным семьям Быховского района.

На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»


На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»


На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»


На Быховщине проходит акция «Молодежь за безопасность»

Активисты БМООСП и БРСМ провели с детьми занимательные викторины и обучающие игры.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко рассказал родителям о причинах возникновения пожаров, разъяснил опасность оставления детей без присмотра и напомнили о необходимости поддержания в работоспособном состоянии автономных пожарных извещателей.

Малышам и их родителям была вручена наглядно изобразительная продукция по правилам безопасности жизнедеятельности и памятные сувениры от Быховской районной организации общественного объединения «БРСМ».

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Спасатели Быховщины совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и Быховской районной организации...
 
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