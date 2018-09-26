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БСЖ дал старт республиканскому конкурсу «Женское дело»

27.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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БСЖ дал старт республиканскому конкурсу «Женское дело»
Белорусский союз женщин совместно с Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» дал старт новому проекту — республиканскому конкурсу «Женское дело», направленному на раскрытие женского потенциала в развитии предпринимательства и самозанятости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в БСЖ.

Основные задачи конкурса — популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии женщин, формирование позитивного образа женского предпринимательства как важного фактора социально-экономического развития страны. Участниками конкурса могут стать женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, занятые в руководстве малым и средним бизнесом, осуществляющие творческую (ремесленническую) деятельность в формате самозанятости.

Победители и лауреаты конкурса будут определены в номинациях «Промышленное и аграрное производство», «Культура», «Социальное предпринимательство», «Сфера услуг», «Медицина», «Образование», «Туризм и агроэкотуризм», «Ремесленничество», «Ландшафтный дизайн».

Во время проведения конкурса с 24 сентября этого года по 30 апреля 2019 года для участников будут организованы обучающие семинары, мастер-классы, выставки, видеопрезентации. На базе Республиканской конфедерации предпринимательства состоятся обучающие семинары по созданию и продвижению брендов.

 
 
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Белорусский союз женщин совместно с Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» дал старт новому проекту — республиканскому...
 
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