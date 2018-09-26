﻿ Минприроды проведет мониторинг предприятий, обезвреживающих опасные отходы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минприроды проведет мониторинг предприятий, обезвреживающих опасные отходы

27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поручил провести детальный анализ работы предприятий, которые имеют лицензии Минприроды на деятельность по обезвреживанию и использованию отходов 1-3 классов опасности. Такое поручение ответственным должностным лицам Минприроды дано во время производственного совещания с руководителями структурных подразделений, территориальных органов и подчиненных организаций министерства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59186.php

Минприроды проведет мониторинг предприятий, обезвреживающих опасные отходы

Анализ будет включать в себя мониторинг деятельности предприятий на предмет наличия и использования современных технологий при обращении с отходами, соблюдения предъявляемых к лицензиату требований.

По состоянию на 20 сентября, 45 субъектов хозяйствования имеют лицензию Минприроды на обезвреживание отходов, более 270 - на использование отходов 1-3 класса опасности. В основном используются полимерные, резиносодержащие, углеводородсодержащие и другие отходы 3 класса опасности.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поручил провести детальный анализ работы предприятий, которые имеют лицензии Минприроды на...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГУ включён в рейтинг лучших вузов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика