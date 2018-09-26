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Минприроды проведет мониторинг предприятий, обезвреживающих опасные отходы
27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поручил провести детальный анализ работы предприятий, которые имеют лицензии Минприроды на деятельность по обезвреживанию и использованию отходов 1-3 классов опасности. Такое поручение ответственным должностным лицам Минприроды дано во время производственного совещания с руководителями структурных подразделений, территориальных органов и подчиненных организаций министерства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.
Анализ будет включать в себя мониторинг деятельности предприятий на предмет наличия и использования современных технологий при обращении с отходами, соблюдения предъявляемых к лицензиату требований.
По состоянию на 20 сентября, 45 субъектов хозяйствования имеют лицензию Минприроды на обезвреживание отходов, более 270 - на использование отходов 1-3 класса опасности. В основном используются полимерные, резиносодержащие, углеводородсодержащие и другие отходы 3 класса опасности.
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поручил провести детальный анализ работы предприятий, которые имеют лицензии Минприроды на...
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