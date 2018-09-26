Когда закончатся ремонтные работы на Карла Маркса в Бресте?

Масштабные работы развернулись и на улице Карла Маркса в Бресте. Здесь специалисты занимаются перекладкой тепловых сетей, чтобы разместить их в районе зеленой зоны, а не под проезжей частью, как было ранее. С чем же связаны подобные изменения и когда закончатся ремонтные работы?



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– Дело в том, что в начале октября на улице Карла Маркса будет происходить замена асфальтового покрытия, на участке от улицы Машерова до Гоголя, – пояснил Zarya.by главный инженер филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» Николай Водич.



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– Поэтому с 10 сентября мы постепенно стали убирать теплосети из-под проезжей части и переносить их под зеленую зону. Работы проводятся в различных местах на всем протяжении улицы, так как асфальтирование на ней будет продолжено и в следующем году. Большой объем работ выполнен в ходе реконструкции камеры на пересечении с улицей Буденного. По перекрытию данной камеры как раз и будет проходить дорожное покрытие. Поэтому мы поменяли арматуру, усилили стенки и перелили перекрытия.



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фото из архива

Все эти работы необходимо делать заранее, до укладки нового асфальта. Тогда в случае порывов не придется снимать дорожное покрытие. Планируем, что до конца текущей недели работы будут завершены.