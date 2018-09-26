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Фонтан на Советской: реконструкция идет полным ходом
27.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
В 2019 году на Советской перед кинотеатром «Беларусь» во всей своей красе предстанет не восстановленный «с нуля» прежний фонтан, чей облик хорошо помнят брестчане среднего и старшего поколений, а – совершенно новый арт-объект.
С «детищем» восьмидесятых коллектива известных архитекторов Р. Шилая, В. Арсеньева и А. Андреюка его будет связывать разве что то же место «прописки» и та же почетная роль излюбленного места прогулок.
На протяжении нескольких лет фонтан находился в собственности инвестора, который планировал провести его реконструкцию и построить рядом объект общественного питания. Однако условия инвестиционного договора не были выполнены в срок: к установленному времени фирма предоставила только архитектурный проект. В итоге договор с недобросовестным инвестором был расторгнут, а фонтан возвращен в городскую коммунальную собственность.
В настоящий момент в отношении дальнейшей судьбы фонтана на Советской не остается каких-либо неясностей. По сути, речь идет о целом комплексе, который будет включать четыре части: круглую чашу фонтана диаметром 25 метров, павильон с круглой крышей (визуально в унисон с аналогичной геометрической формой рядом находящегося кинотеатра «Беларусь»), рекреационную зону с газоном, искусственными холмами и небольшой детской площадкой и – картой средневекового Бреста.
Рядом с картой на световых выносках планируется разместить макеты самых значимых сооружений старого города. Ну и, разумеется, фонтан обещает быть интерактивным.
Возвратить былую притягательность этому «пятну» забвения на карте города для местных властей стало одной из приоритетных задач.
- Фонтан будет интерактивным, то есть с возможностью заказа любой композиции – цветовой, музыкальной – посредством современного сервиса за определенную плату, – рассказал
Долгожданное строительство будущего
Отделяющий территорию стройки от пешеходной части улицы Советской сплошной металлический забор не может скрыть того, как раз за разом взмывает вверх стрела экскаватора: пройдя внутрь, вместо остова бывшего фонтана видим глубокий котлован.
– Период демонтажа фактически уже закончен. В частности, демонтирована чаша старого фонтана – а это двести кубических метров бетона, на ее месте будут проводиться подготовительные работы, закладываться «нержавейка». Также в ближайших планах – прокладывать коммуникации, копать под проходной канал. В сроки укладываемся, поэтому в июле следующего года с учетом того, что в зимний период работы будут приостановлены для более качественного выполнения их в последующем, фонтан порадует всех нас игрой света, музыки и воды, – пояснил Zarya.byглавный инженер ООО «Продом» Олег Филиппов.
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В 2019 году на Советской перед кинотеатром «Беларусь» во всей своей красе предстанет не восстановленный «с нуля» прежний фонтан, чей облик хорошо помнят брестчане...
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