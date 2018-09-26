Фонтан на Советской: реконструкция идет полным ходом

В 2019 году на Советской перед кинотеатром «Беларусь» во всей своей красе предстанет не восстановленный «с нуля» прежний фонтан, чей облик хорошо помнят брестчане среднего и старшего поколений, а – совершенно новый арт-объект.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:





С «детищем» восьмидесятых коллектива известных архитекторов Р. Шилая, В. Арсеньева и А. Андреюка его будет связывать разве что то же место «прописки» и та же почетная роль излюбленного места прогулок.

На протяжении нескольких лет фонтан находился в собственности инвестора, который планировал провести его реконструкцию и построить рядом объект общественного питания. Однако условия инвестиционного договора не были выполнены в срок: к установленному времени фирма предоставила только архитектурный проект. В итоге договор с недобросовестным инвестором был расторгнут, а фонтан возвращен в городскую коммунальную собственность.

В настоящий момент в отношении дальнейшей судьбы фонтана на Советской не остается каких-либо неясностей. По сути, речь идет о целом комплексе, который будет включать четыре части: круглую чашу фонтана диаметром 25 метров, павильон с круглой крышей (визуально в унисон с аналогичной геометрической формой рядом находящегося кинотеатра «Беларусь»), рекреационную зону с газоном, искусственными холмами и небольшой детской площадкой и – картой средневекового Бреста.

Рядом с картой на световых выносках планируется разместить макеты самых значимых сооружений старого города. Ну и, разумеется, фонтан обещает быть интерактивным.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:





Возвратить былую притягательность этому «пятну» забвения на карте города для местных властей стало одной из приоритетных задач.

- Фонтан будет интерактивным, то есть с возможностью заказа любой композиции – цветовой, музыкальной – посредством современного сервиса за определенную плату, – рассказал в мае во время встречи с городским активом по подготовке к юбилею города мэр Бреста Александр Рогачук.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:





Долгожданное строительство будущего фонтанного «уголка» началось в августе : заказчиком объекта выступило унитарное предприятие «УКС города Бреста», подрядной организацией – ООО «Продом». Объем запланированных мероприятий большой: уже до конца этого года предстоит выполнить ряд подготовительных и общестроительных работ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:





Отделяющий территорию стройки от пешеходной части улицы Советской сплошной металлический забор не может скрыть того, как раз за разом взмывает вверх стрела экскаватора: пройдя внутрь, вместо остова бывшего фонтана видим глубокий котлован.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:





– Период демонтажа фактически уже закончен. В частности, демонтирована чаша старого фонтана – а это двести кубических метров бетона, на ее месте будут проводиться подготовительные работы, закладываться «нержавейка». Также в ближайших планах – прокладывать коммуникации, копать под проходной канал. В сроки укладываемся, поэтому в июле следующего года с учетом того, что в зимний период работы будут приостановлены для более качественного выполнения их в последующем, фонтан порадует всех нас игрой света, музыки и воды, – пояснил Zarya.byглавный инженер ООО «Продом» Олег Филиппов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59184.php

Читать полностью в источнике с фото:



